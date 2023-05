La Policia participa en el Fòrum dels oficis organitzat pel Lycée Comte de Foix

Joves alumnes al Fòrum dels oficis amb membres de la Policia (Policia d’Andorra)

La Policia ha participat aquest dijous, al matí, en el Fòrum dels oficis que organitza cada any el Lycée Comte de Foix. L’esdeveniment, que ha arribat a l’onzena edició, té com a objectiu donar a conèixer als alumnes les diferents opcions de futur que els ofereix el mercat laboral a través de trobades amb els professionals, tant del sector públic com del privat.

En aquest sentit, el sergent Sergi Lechuga, cap del grup de Formació, ha posat en relleu la importància que la Policia sigui present en activitats d’aquest tipus “per a poder explicar les oportunitats que brinda el Cos”. Així mateix, ha destacat l’alta participació dels joves: “Visiten molt el nostre estand i tenen molt d’interès. Demanen, sobretot, per les condicions laborals, les proves d’accés, el treball en equip, la carrera professional i les especialitats”.

La Policia ha compartit espai amb la resta de cossos especials, amb qui la col·laboració és molt estreta i fonamental per a una bona coordinació.