Presentació, a la Seu, de l’Associació Autea Alt Pirineu

Presentació d’AUTEA Alt Pirineu, a la Seu d’Urgell (AUTEA Alt Pirineu)

Aquest dimecres, dia 3 de maig, s’ha presentat a la Seu d’Urgell l’Associació del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme de l’Alt Pirineu (AUTEA Alt Pirineu). L’acte va tenir lloc a la Sala La Immaculada de la capital urgellenca. La Presidenta de l’entitat, Irene Coca, ha assenyalat que “les famílies i persones amb TEA del territori de l’Alt Pirineu necessiten suports i es mereixen una convivència basada en el coneixement i el respecte”.

Amb aquest objectiu neix AUTEA Alt Pirineu, que acompanyats per l’Associació del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme d’Andorra (Autea), treballarà per a sumar experiència, objectius i serveis en benefici de les persones, famílies, professionals i societat en general de l’Alt Pirineu i d’Andorra. “Un territori que ens és comú i que més enllà de fronteres, el formen persones i famílies amb necessitats comunes i amb drets compartits”, han indicat les impulsores de la nova associació.

A l’acte de presentació hi va assistir l’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, el vicari general i rector de la parròquia de Sant Ot, Mn. Ignasi Navarri i el secretari general, Mn. David Codina, que va anunciar als presents que el Patronat de la “Fundació Llar Cristiana Maria Maestre”, fundació amb personalitat jurídica pròpia, ha decidit cedir un local de la planta baixa de Casa Molines per a ús i seu de l’Associació AUTEA Alt Pirineu.

També van assistir-hi, la directora econòmica de la Federació catalana d’autisme, Consol Ibáñez; el president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Martí Riera; el vicealcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega; la tinent d’alcaldia d’Atenció a les Persones de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Marian Lamolla; professors de diferents centres educatius de l’Alt Urgell i la Cerdanya; i professionals de la salut, així com persones amb TEA i famílies i amics.

Des d’Autea Alt Pirineu i Autea Andorra, agraeixen als assistents el suport rebut ahir dimecres, per una associació que tot just comença a caminar i que treballarà per a desenvolupar els serveis i programes que les famílies i persones amb TEA de l’Alt Pirineu necessiten i es mereixen, per a garantir una convivència basada en el coneixement i el respecte.