La Policia fa efectiva l’extradició d’un empresari acusat de delictes fiscals a Espanya

Un agent de la INTERPOL Andorra (Policia d'Andorra)
La Policia andorrana ha fet efectiva, aquest dimecres al matí, l’extradició d’un empresari de 47 anys que va ser detingut al juliol, a Canillo, amb la col·laboració de la Guàrdia Civil en el marc d’una comissió rogatòria internacional. L’ordre de detenció internacional va ser difosa per INTERPOL i emesa pel Jutjat d’Instrucció número 2 de Jaén, que investiga l’empresari com a presumpte autor de delictes comesos a Espanya contra la hisenda pública, per organització criminal i blanqueig de diners, que a Andorra correspondrien a delictes majors constitutius de delicte fiscal, d’associació il·lícita i blanqueig.

A través de la societat que l’home va domiciliar a Andorra, hauria simulat vendes de dispositius electrònics i informàtics des del Principat per a evitar pagar impostos en connivència amb altres membres de la trama quan en realitat operava des d’Espanya.

La Policia andorrana el va arrestar seguint instruccions de la Fiscalia i el va portar davant la Justícia, que en va decretar presó preventiva. Ara, un cop el Tribunal de Corts l’ha autoritzat, n’ha fet efectiva l’extradició i ha lliurat l’acusat a la Policia Nacional espanyola per al seu trasllat.

