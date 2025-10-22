La Policia fa efectiva l’extradició d’un empresari acusat de delictes fiscals a Espanya

La Policia andorrana ha fet efectiva, aquest dimecres al matí, l’extradició d’un empresari de 47 anys que va ser detingut al juliol, a Canillo, amb la col·laboració de la Guàrdia Civil en el marc d’una comissió rogatòria internacional. L’ordre de detenció internacional va ser difosa per INTERPOL i emesa pel Jutjat d’Instrucció número 2 de Jaén, que investiga l’empresari com a presumpte autor de delictes comesos a Espanya contra la hisenda pública, per organització criminal i blanqueig de diners, que a Andorra correspondrien a delictes majors constitutius de delicte fiscal, d’associació il·lícita i blanqueig.
A través de la societat que l’home va domiciliar a Andorra, hauria simulat vendes de dispositius electrònics i informàtics des del Principat per a evitar pagar impostos en connivència amb altres membres de la trama quan en realitat operava des d’Espanya.
La Policia andorrana el va arrestar seguint instruccions de la Fiscalia i el va portar davant la Justícia, que en va decretar presó preventiva. Ara, un cop el Tribunal de Corts l’ha autoritzat, n’ha fet efectiva l’extradició i ha lliurat l’acusat a la Policia Nacional espanyola per al seu trasllat.