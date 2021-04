La Policia deté vuit persones per conduir sota els efectes d’acohol i drogues

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 20 persones durant aquesta darrera setmana (del 29 de març al 4 d’abril del 2021). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (1), contra la seguretat del trànsit (8) i altres delictes (11).

Dels 8 detinguts per delictes conta la seguretat del trànsit, dos van donar positiu en el control de tòxics salivar i a un d’ells se’l va trobar en possessió de 0,3 grams d’amfetamina. Sis dels controls es van fer en el marc de la campanya que el Cos de l’Ordre està realitzant aquestes dates contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues; un altre control es va realitzar després de patir un accident de danys materials i un darrer es va fer de manera específica, al marge de la campanya.

Altres delictes

A part del conductor a qui es va trobar en possessió d’amfetamina, aquesta setmana també s’ha detingut una altra persona per un delicte contra la salut pública. Es tracta d’un home a qui es va trobar en possessió de 0’4 grams de cocaïna, arran d’una parada rutinària.

També s’han detingut tres persones com a presumptes autors d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic –contraban de tabac– al Pas de la Casa. La Policia va ser requerida per agents de la Unitat de Lluita contra el frau de la Duana Andorrana, ja que es troben realitzant un operatiu on observen cinc persones que presumptament es dedicarien al contraban de tabac amb fardells. S’efectua el control d’un dels individus, la resta de membres s’escapoleix del control, però es recuperen set fardells que contenen 3.000 paquets de tabac valorats en 10.440 euros. Tanmateix, en l’enquesta realitzada posteriorment, es deté a altres dos persones, vinculades amb l’establiment comercial subministrador del tabac.

La Policia ha detingut a tres persones per delictes contra l’Administració de Justícia, dues per crebantament d’una pena d’arrest nocturn ferm a complir al Centre Penitenciari, i una altra per crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir.

Per delictes maltractaments s’han detingut quatre persones: un home de 27 anys que hauria agredit a la seva mare, un home de 28 anys i una dona de 32 anys per agredir-se mútuament a la via pública, i una dona de 52 anys que hauria donat un cop de puny a la boca del seu home.

Finalment, també s’ha detingut un home de 24 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública –resistència i desobediència- i l’honor –injúries-. Els agents de policia van ser requerits per una alteració de l’ordre públic a la via pública, on es manifesta que un home hauria llençat una ampolla de vidre al terra i aquesta s’hauria trencat. La patrulla interventora, identifica i controla l’interessat i aquest te una actitud desafiant i injuriosa envers els funcionaris actuants.