La Policia deté 9 persones per possessió de drogues

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 26 persones durant aquesta darrera setmana (del 13 al 19 de desembre del 2021). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (9), contra el patrimoni (1), contra la seguretat del trànsit (10) i altres delictes (6).

El 13/12/2021 a les 10:00 hores a la frontera del riu Runer, es deté una dona i un home de 24 i 26 anys respectivament, a qui es va controlar en l’interior d’un autocar de línia regular que entrava al Principat, se’ls troba en possessió de 2 pastilles d’èxtasi, 0,2 grams de metamfetamina “Cristall” i 3 grams de marihuana.

El 14/12/2021 a les 02:40 hores al Pas de la Casa, es detenen tres homes de 23, 26 i 29 anys, per consum i possessió de cocaïna. El control dels interessats es va produir en l’interior d’un turisme estacionat a la via pública. Els agents interventors observen com els interessats es troben consumint unes “ratlles”, se’ls hi troba en la seva possessió un petit embolcall amb 0,6 grams de cocaïna.

El 15/12/2021 a les 01:29 hores al Pas de la Casa, es deté un home de 20 anys. Els agents de Policia constaten que a l’interior d’un portal hi ha quatre joves amb un actitud sospitosa de poder consumir algun producte estupefaent. Es procedeix a controlar-los i a l’interessat se’l troba en possessió de 9 embolcalls de plàstic contenint un total de 7,6 grams de cocaïna. Pel fets mencionats, posteriorment en un registre realitzat al domicili del detingut, es troba a més a més 3 porcions d’haixix d’un pes de 12,6 grams i dues bascules de precisió.

El 15/12/2021 entre les 15:59 i les 17:20 hores, van ser detingut tres homes de 25, 33 i 63 anys, en el marc de la operació judicialitzada anomenada “Rei”.

Delictes contra el patrimoni

El 16/12/2021 a les 03:06 hores a Encamp, es deté un home de 30 anys, com a presumpte autor d’un delicte de danys. Es requereix a la Policia ja s’haurien escoltat sorolls, com de cops metàl·lics, a la via pública. Els agents interventors, sobre lloc constaten diferents danys a un turisme i una motocicleta. De l’enquesta realitzada s’identifica al presumpte autor, que viu a proximitat dels fets, i es duu a terme la seva detenció.

Delictes contra la seguretat del trànsit

El 13/12/2021 a les 00:15 hores, un home de 27 anys, amb una taxa de 1’05 g/l., accident danys materials.

El 17/12/2021 a les 00:20 hores, un home de 41 anys, amb una taxa de 1’28 g/l., campanya alcoholèmia.

El 17/12/2021 a les 00:23 hores, una dona de 45 anys, amb una taxa de 1’72 g/l., campanya alcoholèmia.

El 18/12/2021 a les 01:25 hores, un home de 26 anys, amb una taxa de 0’97 g/l., campanya alcoholèmia.

El 18/12/2021 a les 15:50 hores, un home de 66 anys, amb una taxa de 0’91 g/l., campanya alcoholèmia.

El 19/12/2021 a les 01:35 hores, un home de 26 anys, amb una taxa de 0’95 g/l., control rutinari.

El 19/12/2021 a les 01:43 hores, un home de 40 anys, amb una taxa de 2’18 g/l., control rutinari.

El 19/12/2021 a les 04:05 hores, un home de 30 anys, amb una taxa de 0’96 g/l., control rutinari.

El 19/12/2021 a les 08:50 hores, un home de 22 anys, amb una taxa de 1’32 g/l., control rutinari.

El 19/12/2021 a les 17:19 hores, un home de 32 anys, amb una taxa de 0’92 g/l., control rutinari.

Detencions per altres delictes

El 14/12/2021 a les 15:30 hores a la frontera del DCNJ, un home de 26 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. El detingut, és controlat d’entrada al Principat en un turisme particular. Verificada la seva identitat en el arxius informàtics, es constata que havia estat controlat anteriorment indocumentat i s’havia identificat amb una altra identitat.

El 15/12/2021 a les 10:06 hores a Encamp, un home i una dona de 33 i 37 anys respectivament, són detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física (ambdós) i un delicte contra la llibertat, fets ocorreguts dins l’àmbit domèstic. Els agents de Policia són requerits pel detingut, per quan segons les seves manifestacions la seva parella li hauria causat una ferida amb un ganivet. La patrulla interventora arriba a determinar, que es produeix una discussió de parella, on l’interessat li hauria donat una bufetada a la dona, i es en aquest moment, presumptament per por, que la interessada agafa un ganivet de cuina, i l’amenaça de punxar-lo amb el mateix, posteriorment es produeix presumptament un forcejament entre ambdós i es quan la interessada li causa una ferida sagnant a la cuixa de la cama esquerra, que requereix de punts de sutura.

El 15/12/2021 a les 16:35 hores a la frontera del DCNJ, es deté un home de 22 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. El detingut, és controlat a la sortida del Principat en un autobús de línia regular. Verificada la seva identitat en el arxius informàtics, es constata que havia estat controlat anteriorment indocumentat i s’havia identificat amb una altra identitat.

El 15/12/2021 a les 16:46 hores al Pas de la Casa, es deté un home de 45 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. En un control rutinari de documentació a la via pública, s’identifica a l’interessat, el qual després de ser verificat als nostres arxius informàtic, li consta una ordre de recerca i detenció per haver-se identificat anteriorment amb una identitat falsa.

El 18/12/2021 a les 20:40 hores a Canillo, un home de 19 anys, és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Requerits per tal de desplaçar-nos a un domicili particular per una agressió a una menor. Sobre lloc, es constata que arran una discussió entre germans, ha derivat en una agressió per part del detingut envers la seva germana.