‘En català fa goig’, el lema promocional de la nova campanya per promoure l’ús de la llengua oficial

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el director del Servei de Política Lingüística (SPL), Joan Sans, han presentat aquest dilluns al matí la nova campanya de sensibilització sobre l’ús de la llengua oficial. “Un missatge positiu d’identitat que posa de relleu expressions pròpies de la llengua per estimular la pertinença”, ha explicat Riva.

La campanya és d’àmbit general i té com a objectiu implicar el conjunt de la població, sense diferenciar entre sectors econòmics o segments d’edat, i transmetre un missatge positiu orientat al sentit d’identitat en relació amb l’ús del català.

Sans ha explicat que el missatge de la campanya s’adreça a crear la consciència de protegir la llengua oficial i fer palesa la riquesa del català des de la proximitat, reforçant el sentiment de pertinença, tant entre les persones que són catalanoparlants d’origen com entre les que parlen o aprenen català perquè viuen o treballen a Andorra. “És una proposta molt diferent a les campanyes que hem impulsat fins ara i que suma així una acció més per difondre l’ús de la llengua entre la població del país”, ha explicat el director del SPL.

Així, i sota el lema de ‘En català fa goig’, es proposen un conjunt d’il·lustracions que mostren el significat de diverses expressions o frases fetes pròpies de la llengua catalana en general i, en algun cas, de la variant nord-occidental que es parla a Andorra. La llengua és la protagonista i l’argument de la campanya, sense artificis ni reclams.

El projecte d’execució se centra en les xarxes socials, amb l’ús d’eines d’activació i impuls per fer augmentar la visibilitat de les publicacions i la presència a Internet, la creació d’un repte per buscar la interacció i la participació de persones conegudes de diversos àmbits: cultura, esport, associacions, empreses, etc. La proposta digital, que s’amplificarà al màxim amb els elements indicats i l’etiqueta #elcatalàfagoig es complementa amb càpsules de vídeo creades a partir d’algunes animacions gràfiques per llançar la campanya a les pantalles de cinema. A través de les xarxes també es farà difusió del missatge amb el suport de personatges coneguts de la societat andorrana.

La presència de la campanya s’estendrà tres setmanes i es duran a terme projeccions de càpsules de vídeo als cinemes Illa Carlemany del 24 de desembre al 13 de gener.