La Policia demana prudència davant de possibles estafes en el lloguer de pisos a través d’anuncis falsos a internet

Alerta amb l’increment d’estafes oferint pisos a preus per sota del mercat (Policia d’Andorra)

La Policia d’Andorra alerta de possibles estafes en el lloguer de pisos que poden produir-se a través d’anuncis falsos a internet. Es tracta d’una modalitat de frau que acostuma a augmentar en èpoques de l’any en què hi ha més moviment de treballadors i, per tant, incrementa la recerca d’habitatges. Normalment, els estafadors fan servir fotografies de pisos reals per a crear anuncis falsos amb preus per sota del mercat que publiquen tant en pàgines especialitzades i conegudes com en plataformes de compravenda de productes o en xarxes socials. Demanen a les persones interessades en els pisos que contactin directament al suposat propietari per WhatsApp, xarxes socials o correu electrònic.

Una vegada la persona que vol llogar l’immoble estableix el contacte, els estafadors li donen una sèrie d’excuses per a justificar que en aquell moment no poden ensenyar el pis, o bé perquè estan en un altre país i no poden desplaçar-se immediatament, o bé perquè l’immoble encara està llogat. Tot seguit, li demanen una transferència com a paga i senyal, habitualment a un banc o telèfon estranger, per a reservar-li l’immoble assegurant que altres persones hi estan interessades. Un modus operandi pensat per a fer temps i que la transferència no es pugui tirar enrere.

Un cop feta la paga i senyal, els estafadors deixen de respondre els missatges i desapareixen. És llavors quan la víctima s’adona que tot plegat ha estat un frau. Si l’engany es detecta, s’ha de denunciar immediatament a la Policia.





Quan sospitar

Per a evitar ser víctima d’estafes com aquestes, la Policia recomana sospitar sempre que el preu sembli estar per sota del mercat, quan en les fotografies només es mostrin interiors i mai exteriors, i quan el suposat propietari asseguri que no pot ensenyar el pis, demani una paga i senyal i tingui pressa perquè tota la transacció es faci ràpidament. En aquest cas, s’aconsella comprovar si el mateix pis s’està anunciant en altres plataformes i fer els contactes pertinents per a contrastar la informació.