Irineu Esteve, preparat per a la primera cursa de l’any a Beitostoelen

El fondista andorrà, Irineu Esteve (FAE)

L’esquiador de fons, Irineu Esteve, debuta aquesta temporada a la cursa FIS de Beitostoelen (Noruega) del pròxim cap de setmana, prova que servirà com un primer test per a anar posant en acció el cos de cara a l’imminent inici de la Copa del Món, la setmana següent a Ruka (Finlàndia). Esteve correrà a Beitostoelen la cursa de 10km interval start en clàssic d’aquest dissabte dia 23, així com els 10km interval start en lliure del diumenge 24. L’andorrà ha estat les últimes setmanes entrenant a Noruega amb el Team Aker.

Després de la cursa a Beitostoelen de pròxim cap de setmana, la primera Copa del Món està prevista del 29 de novembre a l’1 de desembre a Ruka (Finlàndia). Després de Ruka, el fondista Irineu Esteve encadenarà també amb la Copa del Món de Lillehammer (Noruega), del 6 al 8 de desembre.





Irineu Esteve, fondista: “Arriben les primeres curses, les FIS. Serà una mica de preparació, volíem provar material, els esquís nous i els esquís de l’any passat que no vam provar per la lesió de l’esquena, però les condicions de neu són bastant dolentes i hem decidit no provar els esquís per a no fer-los malbé. Així que seran unes curses de preparació, una primera posada en escena sense buscar resultat concret, per a encarar la Copa del Món de Ruka, d’aquí dos caps de setmana, i allà sí provarem els esquís a veure què tal. De moment les sensacions són bones, esperem que el cos aguanti i que nevi una mica més perquè estem amb manca de neu, tot i que estem seguint la planificació”.





Gina del Rio

De la seva banda, la també esquiadora andorrana de fons, Gina del Rio, ha tancat aquest dimecres la seva estada d’entrenament a Davos (Suïssa), on va arribar el passat dia 10. La seva primera competició serà la FIS de Goms (Suïssa), els dies 30 de novembre i 1 de desembre.