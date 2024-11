Adeu a la Lliga de les Nacions amb un empat davant Malta (0-0)

L’entrenador andorrà, Koldo Álvarez de Eulate, en una imatge d’arxiu (AndorraDifusió)

La selecció andorrana absoluta de futbol ha sumat un punt a Malta (0-0), el primer, però tal com han anat les coses deixa un regust agredolç. I és que, el resultat del partit disputat aquest dimarts a la nit podria haver estat encara millor si els homes de Koldo Álvarez de Eulate haguessin estat més encertats de cara a porteria, aprofitant la superioritat numèrica.

Des del minut 17, la selecció ha jugat amb un home més per l’expulsió de Gabriel Mentz per una agressió a Berto Rosas, que el VAR ha penalitzat. Precisament, el davanter andorrà ha estat qui ha tingut les millors ocasions, amb dos xuts que han anat al travesser. Abans del descans, Cervós ha tingut una altra ocasió per a obrir el marcador. Malta, amb un menys, només ha posat a prova Íker amb un xut de Joseph Mbong.

A la segona part, Andorra s’ha topat de nou amb la manca d’encert. Ni Berto Rosas ni Cervós han estat capaços de superar el porter Bonello. Malta, que tampoc no s’hi jugava res, no ha tingut cap ocasió a la represa. Al final, un punt per a cada equip.

Andorra tanca la Lliga de les Nacions sense guanyar cap partit i sense marcar cap gol, la gran assignatura pendent dels homes de l’entrenador tricolor, Koldo Àlvarez de Eulate.