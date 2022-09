La Policia d’Andorra disposa d’un equip de vuit efectius del GSMO amb dedicació exclusiva

Des d’aquest mes de setembre, el Cos de Policia disposa d’un equip de vuit efectius del Grup de Suport de Manteniment de l’Ordre, el GSMO, vinculat a la Unitat de Seguretat Ciutadana, amb dedicació exclusiva.

La incorporació al Cos de la darrera promoció d’agents ha permès poder impulsar aquest equip de policies especialitzats que ara treballa de forma independent a les seccions de patrulles, on estaven destinats fins aquest moment.

L’objectiu de disposar d’un equip propi és reforçar qualsevol servei previst o imprevist en funció de les necessitats del país. Així, s’incidirà en el control de vehicles, s’incrementarà la presència i la prevenció en zones sensibles del nucli urbà, en espais on es concentren grups per al consum d’alcohol i drogues, i també en edificis oficials. Tasques que se sumen a les que ja desenvolupa el GSMO des de l’abril 2019 en dispositius especials d’ordre públic com esdeveniments culturals i esportius nacionals i internacionals, festes majors, i visites d’autoritats nacionals i estrangeres.

El Grup de Suport de Manteniment de l’Ordre es va posar en marxa fa més de tres anys amb una trentena d’efectius. La voluntat a mitjà termini és poder crear un segon equip d’agents del GSMO amb dedicació exclusiva que permetria incrementar l’operativa policial de forma permanent mantenint quatre equips integrats en les patrulles.