La plataforma Estimem Arinsal, aplega més de 200 persones per a parlar sobre el projecte urbanístic

Veïns d’Arinsal en la reunió de poble convocada per la plataforma (Estimem Arinsal)

Dilluns passat representants del Comú de la Massana van reunir-se amb alguns dels 270 veïns d’Arinsal que aquests dies impulsen una recollida de signatures per tal que el consistori repensi l’edificació d’un projecte immobiliari de prop de 32.000 metres quadrats i de més de 18 metres d’altura al centre del poble, a tocar del telecabina i del centre històric.

Així s’ha explicat a la reunió de poble celebrada aquest dimecres a la nit a la sala gran del Quart i que ha servit per a oferir nous detalls de les accions empeses fins ara per la plataforma “Estimem Arinsal.”

D’altra banda, el comú de la Massana ha comunicat als membres de la plataforma que ha admès dues de les set al·legacions presentades per la plataforma –relacionades amb la vialitat i amb l’equipament previst al POUP- però no considera com a deficiències del pla parcial altres de les mancances que la plataforma va posar de manifest amb el seu escrit d’al·legacions.

Tanmateix, la plataforma considera que les deficiències apreciades pel Comú de la Massana són tan essencials que el Pla parcial que presenti de nou el seu promotor no es podrà reconèixer amb el pla parcial presentat abans de la moratòria. I que, per tant, la modificació del pla parcial hauria de ser considerat pel Comú de la Massana com, en realitat, un nou Pla parcial presentat dintre del període de moratòria.

Finalment, la plataforma manifesta que estarà vigilant que la tramitació d’aquest Pla parcial s’ajusti al respecte de la legalitat i a la normativa urbanística, i es reserva tots els recursos al seu abast, i les accions davant de les jurisdiccions que escaiguin, als efectes d’exigir el respecte a la legalitat.

Tal i com afirma un dels portaveus del col·lectiu; el pilot resident a Arinsal, Cyril Despres, “Amb l’ajuda d’un expert vam detectar que el projecte presentava múltiples irregularitats i farem els recursos que calgui per a demostrar-ho.”

La reunió de poble ha comptat amb l’assistència de més de 200 persones, que han pogut conèixer a més, l’històric d’un projecte impulsat ara fa dotze anys que ha anat creixent amb el temps.

El projecte actual inclou habitatges i edificis de més de 18 metres d’altura amb capacitat per a acollir fins a mil persones, el que suposaria incrementar la població d’Arinsal en un 50%.

El col·lectiu, no està en contra que s’edifiqui, però sí que vol que, si el projecte tira endavant, es faci a la mida del poble i respectant escrupolosament la normativa actual.

Una altra de les portaveus del col·lectiu, Mar Egea, insisteix que “cal fer una reflexió seriosa sobre la sostenibilitat de determinats projectes, especialment en poblets com Arinsal.”

Els veïns, a l’espera que el Comú de la Massana es comprometi a repensar la volumetria del projecte, continua endavant amb la campanya de recollida de signatures a través de la plataforma Change.org, que ja aplega més de 2.000 adhesions.