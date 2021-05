Avancen les converses amb la UE sobre medi ambient, normes tècniques i responsabilitat del producte

Andorra i la Unió Europea han mantingut avui una nova ronda de negociació, la segona d’aquest any en format virtual, que s’ha centrat en els annexos relatius a medi ambient, clima, normativa tècnica i responsabilitat del producte. Així, els tècnics andorrans en matèria de clima s’han assegut per primer cop a la taula de negociació virtual per compartir amb la UE l’anàlisi dels actes inclosos en aquesta part de l’Annex XX. Andorra i la UE han convingut seguir avançant durant la propera ronda de negociació en aquest annex.

Per altra banda, i durant la segona part de la ronda de negociació, s’han tractat la meitat dels capítols continguts en l’Annex II, sobre normes tècniques, que inclou una part considerable dels actes normatius del cabal de la UE, la majoria dels quals podran ser represos sense necessitat d’adaptació. Altres segueixen en curs d’anàlisi o necessitaran una demanda d’adaptació per part d’Andorra. Finalment les delegacions han intercanviat per primer cop sobre l’Annex III en la seva totalitat, relatiu a la responsabilitat dels productors i que, a priori, podrà ser reprès per Andorra sense major dificultat.

Com en les anteriors rondes, a la trobada virtual d’avui amb la UE ha comptat amb la participació dels experts d’Andorra en cada matèria i tots els documents de posició han estat compartits de manera prèvia amb els grups parlamentaris signataris de l’acord polític per la negociació de l’Acord.

Les delegacions d’Andorra i de la Unió Europea, encapçalades d’una banda pel secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, i de l’altra per la cap negociadora adjunta, Clara Ganslandt, han valorat positivament l’avenç dels intercanvis i es trobaran de nou a finals de juny per la tercera ronda de l’any. Un cop tancat el calendari del primer semestre es valorarà la possibilitat de reprendre les negociacions presencials durant la segona part del 2021.