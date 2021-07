La nova escola bressol del Pas de la Casa obrirà a partir de l’octubre

La nova escola bressol del Pas de la Casa estarà en funcionament a partir de l’octubre d’enguany. El nou equipament preparat per a acollir als infants de 0 a 12 anys, incorporarà també els serveis del llaç d’animació i de l’àrea de Jovent del Pas de la Casa.

Laura Mas, cònsol major d’Encamp, que ha assistit a la visita d’obra d’aquest dijous, conjuntament amb el cònsol menor, Jean Michel Rascagnères, ha manifestat que el que s’ha volgut és “unificar en un sol edifici infància i joventut” i aquesta nova construcció, “molt adaptada en la climatologia del Pas de la Casa“, podrà acollir els serveis adreçats als infants de 0 a 12 anys, separats en les àrees i espais preparats i adequats a les diferents franges d’edats. L’espai s’ha dimensionat per a 56 infants a l’escola bressol i fins a 80 al llaç d’animació i “estem molt contents de poder posar en servei aquest nou equipament pel poble del Pas de la Casa“, ha afegit la cònsol major.

Aquesta construcció ha comportat la creació d’un nou traçat del carrer del Ramal, el desplaçament dels serveis soterrats i la creació d’un nou accés per a vianants a l’aparcament del Bullidor.

L’edifici, amb un total de 2.660 metres quadrats s’ha concebut tenint en compte els criteris actuals de sostenibilitat, ja sigui pel seu aïllament altament eficient, que permetrà tenir uns consums mínims d’energia per a la calefacció, per la seva orientació al sud, que permetrà als infants gaudir del sol durant tot el dia especialment en el període hivernal, o per la creació d’uns patis interiors que permetran als nens gaudir d’uns espais tancats, il·luminats amb llum natural, durant els dies més freds de l’any.

La façana s’ha dissenyat per tal de resistir a les condicions climàtiques extremes del Pas de la Casa, però se li ha donat un aspecte càlid mitjançant la fusta.

La construcció s’ha desenvolupat en 2 fases i per un import de 6.032.010,28 euros.