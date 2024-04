La muntanya d’Alinyà participa al projecte “Bioeconomia Forestal als Pirineus”

La muntanya d’Alinyà (Foto: Fundació Catalunya la Pedrera)

La muntanya d’Alinyà, la finca privada més gran de Catalunya, forma part del nou projecte de ‘Bioeconomia Forestal als Pirineus’ (Bio For Piri), liderat per Fundació Catalunya la Pedrera en coordinació amb cinc altres entitats referents en els seus àmbits, entre les quals hi ha la Fundació Privada Integra Pirineus, de la Seu d’Urgell.

Aquest pla, que comptarà amb una inversió de gairebé 2 milions d’euros, preveu desplegar al llarg de dos anys una sèrie d’accions per a reduir l’amenaça d’un gran incendi forestal en entorns prepirinencs. A més d’Alinyà, també s’intervindrà a la zona de l’Aïnsa i la seva comarca del Sobrarb, al Pirineu aragonès.

La missió del projecte és “impulsar la bioeconomia forestal a través de la gestió dels boscos com a solució a dos dels grans reptes de la zona: els incendis i el repte demogràfic”. El Bio For Piri ha obtingut la segona millor posició en la classificació de totes les propostes presentades a la convocatòria d’ajuts per a la “Conservació i restauració d’ecosistemes i la seva biodiversitat” de la Fundación Biodiversidad, i ha rebut un total d’1.992.473 euros.

Aquesta xifra denota, segons els seus impulsors, que “el projecte és una clara aposta transformadora per la promoció de la bioeconomia lligada a l’àmbit dels boscos i a la contribució a la transició ecològica”. Els ajuts formen part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat amb fons europeus NextGenerationEU, i ha ofert una dotació de 77 milions d’euros a repartir entre els 56 projectes seleccionats arreu de l’Estat espanyol.

Des de la Fundació Catalunya la Pedrera recorden que “els Prepirineus són una zona de gran bellesa natural pel seu paisatge divers amb turons suaus, valls fèrtils, rius sinuosos i boscos densos”, i que “actua com una transició entre la plana i les muntanyes i és l’hàbitat d’una gran diversitat de flora i fauna, i de pobles i comunitats rurals que viuen de l’agricultura, la ramaderia i el turisme”. Els seus boscos, a més de ser un dels seus principals actius econòmics, representen “un valuós patrimoni natural de gran importància ecològica per a la conservació natural a escala europea”.





Evitar un incendi de sisena generació al Prepirineu

Els darrers anys, però, “l’abandonament i la precarització del sector primari han portat a la pèrdua del mosaic agroforestal”, assenyalen. Això, afegit a l’actual context climàtic, ha elevat el risc de patir un gran incendi forestal (els que cremen més de 500 hectàrees). Els experts alerten que, si no s’apliquen mesures preventives, en l’escenari més catastròfic possible, aquests grans focs podrien cremar en bloc des de Navarra fins a les comarques de Girona, perquè en tota aquesta franja prepirinenca al sud de la serralada hi ha un continu de vegetació espessa que facilita la propagació de les flames, en part a causa d’aquest abandonament de zones agrícoles al llarg de les darreres dècades.

Bio For Piri se centra en tres línies de treball principals: la prevenció dels incendis forestals amb la gestió del bosc, l’impuls de la bioeconomia forestal i la transferència de coneixement. És fruit de la col·laboració de sis entitats referents en els seus àmbits. Al capdavant, La Fundació Catalunya la Pedrera com a entitat coordinadora, acompanyada de cinc entitats sòcies més: el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC); la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos; la Fundación Empresa & Clima; la Fundació Pau Costa i la Fundació Integra Pirineus.





Resultats a dues escales i amb triple impacte

Els resultats de les accions del projecte tindran un impacte en dues escales: regional i local. Per una banda, des de l’escala regional es definiran plans i criteris d’actuació per a la prevenció de grans incendis forestals aplicables a tota la zona dels Pirineus (escala massís). Des de l’escala local, Alinyà, l’Aïnsa-Sobrarb, els seus entorns i habitants, es beneficiaran de l’execució d’accions amb un impacte directe al seu territori, que anirà des de la generació de llocs de feina a la conservació de la biodiversitat de la zona.





Principals resultats