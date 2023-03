La ministra d’Exteriors en funcions, Maria Ubach, estreny relacions amb Guatemala, l’Uruguai i Itàlia

El secretari d’Estat de Relacions Exteriors d’Itàlia, Giorgio Silli amb la ministra Ubach (SFGA)

En el marc de la XXVIII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern, que s’ha celebrat a Santo Domingo, la ministra d’Afers Exteriors en funcions, Maria Ubach, ha mantingut diferents reunions bilaterals amb alts representants dels governs de Guatemala, de l’Uruguai i d’Itàlia, tots ells presents a la capital de la República Dominicana.

Reunió bilateral amb el ministre de Relacions Exteriors de Guatemala, Mario Búcaro

La titular d’Afers Exteriors en funcions va mantenir divendres una reunió amb el ministre de Relacions Exteriors de Guatemala, Mario Búcaro. Els dos homòlegs van signar el Protocol d’entesa entre el Ministeri d’Afers Exteriors del Principat d’Andorra i el Ministeri de Relacions Exteriors de la República de Guatemala sobre el mecanisme de consultes.

Un protocol que facilitarà la dinamització de les actuals relacions bilaterals entre el Principat i el país centreamericà. En concret, el text té com a objectiu establir consultes i reunions bilaterals periòdicament per a abordar qüestions rellevants de les relacions entre els dos Estats, així com per a compartir impressions sobre la situació mundial i regional.





Signatura del protocol d’entesa sobre consultes polítiques entre Andorra i l’Uruguai

Durant la trobada, Ubach i Búcaro també van tractar diferents temes prioritaris per als dos governs i es van instar a reforçar les relacions entre Andorra i Guatemala, especialment en l’àmbit turístic.

Maria Ubach també va celebrar divendres una reunió bilateral amb el ministre de Relacions Exteriors de l’Uruguai, Francisco Bustillo. Ambdós van signar el Protocol d’entesa sobre consultes polítiques entre el Ministeri d’Afers Exteriors del Principat d’Andorra i el Ministeri de Relacions Exteriors de la República Oriental de l’Uruguai.

De la mateixa manera que el text amb Guatemala, aquest document permetrà dinamitzar l’actual contacte entre ambdós països. Així doncs, la finalitat és formalitzar la voluntat d’establir reunions i consultes de manera periòdica per a revisar tots els aspectes de les relacions bilaterals i per a intercanviar punts de vista sobre qüestions internacionals i regionals d’interès comú.

Justament, la ministra en funcions va traslladar al representant uruguaià la voluntat del Govern d’Andorra per a treballar en un Conveni per a eliminar la doble imposició (CDI) en relació amb els impostos sobre la renda i el capital, així com la prevenció de l’evasió i l’elusió fiscals.





Trobada amb el secretari d’Estat de Relacions Exteriors d’Itàlia, Giorgio Silli

Finalment, la titular d’Afers Exteriors en funcions va mantenir una trobada amb el secretari d’Estat de Relacions Exteriors d’Itàlia, Giorgio Silli, present a la Cimera en qualitat de membre observador d’aquest organisme.

Ubach va compartir amb Silli la voluntat del Govern andorrà de treballar en un CDI entre els dos països, així com d’avançar en l’homologació dels permisos de conduir entre Andorra i Itàlia. Ambdues delegacions també van convenir d’intercanviar bones pràctiques en l’àmbit de les muntanyes.