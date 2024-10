El Govern i l’Associació Carnet Jove Andorra obren una nova convocatòria de beques per al voluntariat internacional

Cartell anunciant la nova convocatòria de beques per al voluntariat internacional (SFGA)

L’Associació Carnet Jove Andorra, en col·laboració amb el Ministeri d’Afers Exteriors, presenta una nova convocatòria de beques per al voluntariat internacional, amb l’objectiu de fomentar la cooperació global i involucrar els joves en causes solidàries a nivell internacional. Aquest any, s’ofereixen de nou 3 beques de 1.400 € per a joves andorrans que vulguin participar en projectes de voluntariat a Madagascar, Uganda o Bolívia.

Aquest suport financer està dissenyat per a ajudar a cobrir part de les despeses de transport, allotjament i/o manutenció, facilitant així la participació de joves en experiències de cooperació internacionals. Les persones interessades tenen temps per a presentar candidatura fins el 28 de novembre de 2024 a través del portal web carnetjove.ad/voluntariat. Els candidats seleccionats seran entrevistats els dies 11 i 12 de desembre de 2024 i l’anunci dels beneficiaris es realitzarà el 19 de desembre de 2024.

A més del voluntariat internacional, la campanya d’aquest any posa un fort èmfasi en el voluntariat nacional. A Andorra, hi ha més de 30 oportunitats perquè els joves puguin implicar-se en diverses activitats i organitzacions locals. Aquestes opcions permeten als joves contribuir en la comunitat mentre desenvolupen les seves habilitats. Per a participar-hi, poden obtenir més informació a la mateixa web del carnet jove.

Des de l’inici d’aquesta iniciativa, set joves han participat en projectes de voluntariat internacional, aportant un impacte positiu a les comunitats amb les quals han treballat.

Aquesta campanya reflecteix el compromís de l’Associació Carnet Jove Andorra i del Govern de proporcionar als joves múltiples oportunitats per a implicar-se activament i construir un futur conscient i compromès.