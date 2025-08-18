La fruita es pot preparar de moltes maneres diferents. Batuts, macedònies, gelats… I també a la barbacoa, on podem aconseguir unes textures molt interessants i potenciar-ne el sabor. La calor realça els sucres naturals, concentra el sabor i els dona un toc caramel·litzat deliciós. Si bé la millor manera de consumir fruita és al natural, preparar-la així ajudarà a millorar el perfil nutricional de les clàssiques barbacoes, on no és habitual que els vegetals tinguin molta presència.
T’expliquem quina és la millor fruita per a fer a la graella i què cal tenir en compte:
Síndria. Talla-la en triangles o rodanxes gruixudes.
Posa els trossos de la síndria directament sobre la graella.
Combina-la amb menta, llimona o formatge feta.
Pinya. Fes servir una pinya que estigui ferma i sucosa.
Talla-la en rodanxes gruixudes (o en trossos més petits, per a enfilar en broquetes).
Pots marinar-la amb una mica de llima.
Préssec. Tria exemplars madurs, però ferms.
Parteix-los per la meitat i treu-los l’os.
Pinta els préssecs amb oli d’oliva o una mica de mantega.
Meló. Tria’n un que sigui ferm i no massa madur (evita el meló molt tou o sucós, perquè es pot trencar amb facilitat).
Talla’l en rodanxes gruixudes o en grills amb pell (la pell ajuda a mantenir la forma).
Pinzella lleugerament amb oli d’oliva o mantega i rosteix 2-3 minuts per cada costat, fins que apareguin les marques de la graella.
Mango. Escull-ne un de ferm, que no estigui massa madur.
Talla’l en tires gruixudes o cubs per a broquetes.
Pots marinar el mango amb llima o donar-li un toc picant (per exemple, amb xile en pols tipus tajín).
Consells i idees per a rostir fruita
Fes servir foc mitjà a baix per a no cremar-la per fora. Tingues en compte que, quan rostim aliments amb carbohidrats (com és el cas de la fruita), la calor afavoreix que es produeixi acrilamida, que és perjudicial per a la salut. No la deixis gaire temps: entre 2 i 5 minuts per cada costat n’hi ha prou. Pinta-la amb una mica d’oli vegetal o mantega per a evitar que s’enganxi.
Per Redaccio-consumer-eroski