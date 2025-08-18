Tendències en papers pintats per al bany

El paper pintat sempre s’ha utilitzat en zones allunyades de la humitat, però els darrers anys s’ha convertit en una tendència a l’hora de decorar les parets dels banys. Això ha estat possible gràcies als avenços en materials vinílics i tractaments antihumitat, cosa que ha permès dissenyar banys amb més personalitat.
La revolució del paper pintat al bany
Els banys sempre s’han vist com un espai funcional, però, darrerament, ha adquirit un protagonisme més gran, sent un lloc on donar curs a la nostra creativitat. Per a fer-ho, l’ús de papers pintats és una de les propostes més fresques, permetent crear espais plens d’originalitat i tendència.
Com podeu veure, el paper pintat ha deixat enrere la imatge antiquada de decoració exclusiva per a salons. Avui dia s’aposta per dissenys, textures i patrons que ofereixen una experiència visual única.
Sis tendències clau amb papers pintats
1. Naturalesa orgànica. Aquest bany és un exemple de com el paper pintat es pot integrar en una estètica natural i serena. El patró vegetal, subtil i repetitiu, es barreja amb materials nobles com la fusta ranurada del moble, els aplics amb acabat llautó i els detalls de ceràmica i fibres naturals.
2. Maximalisme controlat. Aquest tipus de paper és ideal per a banys petits o lavabos de cortesia, on es pot jugar amb l’impacte visual sense saturar.
3. Ratlles verticals. Les ratlles amples en tonalitats suaus, com el blanc i el verd menta, creen un efecte òptic que amplia visualment l’espai.
4. Estètica marina. Afegeix profunditat i un aire costaner xic. Ideal per als que busquen un estil relaxat, però amb caràcter.
5. Patrons ètnics. L’ús de paper pintat amb motius geomètrics aporta aire retro, però molt actual.
6. Color al bany. La base neutra del mobiliari i els lavabos de ceràmica texturitzada permet que el paper destaqui amb elegància. Les aixetes daurades i els detalls en fibres naturals completen una atmosfera fresca, càlida i molt actual.
El paper pintat ha obert un món de possibilitats per a la decoració del bany. Ja no es tracta només d’un element funcional, sinó d’una eina poderosa per a expressar la nostra personalitat.
Per Redaccio-decoracion2