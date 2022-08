La mel i les trumfes obtindran segell de Qualitat Controlada d’Andorra

El Reglament sobre el règim de qualitat controlada d’Andorra i sobre els termes descriptius “Producte d’Andorra”, “Producte elaborat a Andorra” i “Recepta Tradicional d’Andorra”, aplicables als productes agraris i alimentaris, aprovat avui dimecres per part del Govern, diferenciarà els productes originaris produïts íntegrament a Andorra i els productes transformats a Andorra que contenen en la seva composició ingredients procedents d’altres territoris, garantint la qualitat de la seva producció.

Tal com ha expressat la titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó els consumidors podran identificar els productes locals que, d’una banda, es diferencien qualitativament dels productes convencionals i que, de l’altra, responen a altres valors cada vegada més apreciats per la ciutadania, com són la producció local i de proximitat.

El Reglament desenvolupa el marc normatiu de la Llei de la producció ecològica i dels règims de qualitat dels productes agraris i alimentaris i unifica i adapta la normativa vigent que regula la producció de carn i vins sota règims diferenciats de qualitat controlada. A més, amplia i regula aquest règim de producció diferenciada de qualitat controlada a dos altres productes autòctons com són la mel i les trumfes.

Així mateix, estableix els criteris i els drets d’ús del terme “Producte d’Andorra”, referint-se als productes agraris i alimentaris (transformats o no), obtinguts a partir de matèries primeres produïdes íntegrament a Andorra. Pel que fa a “Producte elaborat a Andorra”, s’estipula que siguin aquells productes alimentaris assolits a partir de matèries primeres foranes que són transformades a Andorra. Finalment, sobre el terme “Recepta Tradicional d’Andorra”, es refereix als productes alimentaris elaborats d’acord amb la tradició i la cultura culinàries andorranes.

La ministra Silvia Calvó, ha afirmat que el text normatiu i la imatge gràfica proposada per als diferents segells s’han treballat prèviament amb els sectors concernits, en particular amb els productors associats a la marca col·lectiva Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra i amb l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra (APRA).

El Govern aprova l’adjudicació dels ajuts del primer semestre del 2022 a Ramaders d’Andorra SA, per un import de 217.059 euros

El Consell de Ministres, a proposta de la titular de medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, també ha aprovat la publicació de l’edicte l’adjudicació dels ajuts a favor de Ramaders d’Andorra SA, corresponents a la producció de productes agraris de qualitat que es comercialitzen sota el segell de carn de qualitat controlada d’Andorra per al primer trimestre del 2022, per un import de 80.440,00 euros i pel segon trimestre del 2022, per un import de 56.175,00 euros.

Els ajuts, concedits en el marc de la Llei d’Agricultura i Ramaderia, van dirigits a la comercialització de les carns i productes carnis que s’obtenen dels animals de renda que s’obtenen per mitjà de procediments productius degudament regulats i controlats sota el segell oficial de control i garantia “Carn de Qualitat controlada d’Andorra”.