La Massana crea l’Espai Flaix per donar marge a les famílies per anar a recollir els fills a l’escola

En la reunió de poble que la Massana va celebrar a principis de mes, la cònsol menor, Eva Sansa, va avançar que a partir del pròxim curs l’Escola francesa de la Massana avançarà l’horari lectiu un quart d’hora. Per tant, els escolars entraran a les 8.45 h i sortiran a les 16.45 h. Aquesta és una de les mesures correctores que formen part dins el pla per agilitzar el trànsit. El Comú massanenc, en coordinació amb el departament de Mobilitat, considera que esgraonar la circulació és fonamental per minimitzar les cues en hores punta.

Aquesta mesura arriba acompanyada de la creació d’un nou servei, l’Esplai Flaix, amb l’objectiu que les famílies tinguin un marge de mitja hora per anar a recollir els seus fills. El servei el podran utilitzar tant els alumnes del sistema andorrà com del francès. El cost, segons s’ha aprovat en la sessió del Consell de Comú d’aquest dimecres, serà de 12 euros mensuals.

D’altra banda, també s’ha ampliat el concepte d’un altre preu públic, aquest relatiu a l’ocupació de la via pública. S’ha decidit fixar un preu de 15 euros diaris per a altres ocupacions que no estaven incloses actualment a l’ordinació.