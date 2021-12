La Massana aprova l’ampliació de capital social d’EMAP

El Consell de Comú de la Massana ha donat llum verda a la proposta per ampliar el capital social d’EMAP i ha aprovat també les diferents modificacions dels estatuts necessàries per poder portar a terme l’operació. D’aquesta manera, el capital social de l’estació passarà dels 60 mil euros als 900 mil.

En el darrer Consell ja es va acordar l’operació d’augment de capital d’EMAP, aportant les accions preferents que ha anat recomprant el Comú de la Massana. L’aportació a la societat serà no dinerària, a través de l’emissió de 14.000 noves accions. Com ha recordat la cònsol major, Olga Molné, amb aquesta operació es vol extingir de forma automàtica les preferents capitalitzades, tal com està previst al fulletó d’emissió de les accions, acordat el 2012.

Un cop el Comú de la Massana ha acceptat portar a terme aquesta ampliació de capital, d’acord amb el balanç de situació de l’estació del primer quadrimestre de l’any, on queda reflectida la darrera recompra d’accions, ara serà el Consell d’Administració d’EMAP qui haurà d’aprovar l’operació. Justament, en la sessió d’avui s’ha facultat la cònsol major i presidenta d’EMAP per votar a favor de l’ampliació de capital i el canvi d’estatuts per fer-ho possible.

Obra pública

D’altra banda, en la sessió d’aquest dimecres s’ha aprovat un crèdit extraordinari de 50 mil euros per poder reparar i estabilitzar un tram del mur de contenció situat entre el camí de la Plana i el carrer de l’Escladella d’Arinsal. Com ha afirmat la cònsol menor, Eva Sansa, el mur presenta una escletxa important i la seva reparació s’ha de fer de forma urgent. La inversió es podrà fer gràcies al fet que el Comú de la Massana té partida disponible a Tresoreria.