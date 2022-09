La màgia encapçala les activitats de la nova programació de ‘Canya als museus’

L’Àrea de Museus i Monuments del Ministeri de Cultura ha presentat aquest dilluns el nou programa d’activitats per a dinamitzar els museus del país durant els mesos de setembre del 2022 fins al gener del 2023. La nova programació de microexperiències interdisciplinàries reprèn l’eslògan de ‘Canya als museus’ i recull així el testimoni de la que ja es va celebrar entre el febrer i el juny d’enguany.

La nova programació s’inspira en la recent publicada definició de museu impulsada per l’Assemblea Extraordinària de l’ICOM: “amb la participació de les comunitats, els museus funcionen i comuniquen èticament i professional, ofereixen experiències variades per a l’educació, la diversió, la reflexió i l’intercanvi de coneixements.”

Així, la nova programació ofereix experiències als assistents a les activitats i als tallers que són variades en temàtica i format i tenen la voluntat de fer gaudir-los i convidar-los a la reflexió de temes que sacsegen la societat, com la igualtat entre les persones i la sostenibilitat en un context de crisi climàtica. ‘Canya als museus’ és el marc per a l’intercanvi de coneixements entre els assistents, els professionals que encapçalen les activitats i les col·leccions dels museus.

Del conjunt d’activitats d’aquesta temporada destaca ‘ABRACADABRA. Festival de màgia de l’Era del Raser’, del 8 al 16 d’octubre del 2022, amb un conjunt de propostes que inclouen espectacles de màgia per a infants i per a adults, visites guiades a l’exposició de màgia i tallers per a famílies. Aquest festival el comissaria Sergi Buka i té dosis de talent local i de reconeguts professionals de la màgia.

Les reserves de totes les activitats cal fer-les amb un màxim de 15 dies d’antelació a reservesmuseus@govern.ad o al tel. 836 908. Per a més informació: www.museus.ad.

La programació setembre-gener

· Contacontes infantil a càrrec de Carol Caubet. Dissabte 24 de setembre, a les 11 h, a la Casa Rull. Preu: 6 euros; gratuït per als infants.

· Itinerari pel poble de Sispony. Dissabte 1 d’octubre, a les 12 h. Sortida des de la Casa Rull. Es recomana portar calçat còmode. Ruta amb desnivell. Activitat gratuïta.

· Taller de biomaterials amb residus orgànics a càrrec d’Agro Biomaterials (per a famílies). Dissabte 8 d’octubre, a les 11 h, a la Casa Rull. Preu: 6 euros; gratuït per als infants.

· ABRACADABRA. FESTIVAL DE MÀGIA DE L’ERA DEL RASER, DEL 8 AL 16 D’OCTUBRE DEL 2022:

o El retorn, màgia de prop, amb Toni Zamora. Dissabte 8 d’octubre, a les 18 h, a Illa Carlemany. Activitat gratuïta i sense reserva prèvia.

o Conferència El cervell il·lusionista a càrrec de Jordi Camí. Dimecres 12 d’octubre, a les 20 h, al Museu Casa d’Areny-Plandolit. Recomanada a partir de 16 anys. Activitat gratuïta.

o Dejavú, a càrrec de la maga Gisell. Dijous 13 d’octubre, a les 20 h i a les 21 h, al Museu Casa d’Areny-Plandolit. Recomanada a partir de 12 anys. Activitat en castellà. Preu: 6 euros.

o Bicicadabra, a càrrec del mag Fèlix Brunet. Divendres 14 d’octubre, a les 17.30 h, a les 18.15 h i a les 19 h.

o Visita guiada a l’exposició “Abracadabra, il·lusionisme i màgia a cal Plandolit”, amb pica-pica màgic. Divendres 14 d’octubre, a les 20 h, a l’Era del Raser. Activitat gratuïta.

o Taller de varetes de màgia (per a famílies). Dissabte 15 d’octubre, a les 12 h, al Museu Casa d’Areny-Plandolit. Preu: 6 euros; gratuït per als infants. Recomanat a partir de 5 anys.

o Taller “Converteix-te en un mag” (per a famílies). Dissabte 15 d’octubre, a les 16 h, al Museu Casa d’Areny-Plandolit. Recomanat a partir de 5 anys. Preu: 6 euros; gratuït per als infants.

o Visita guiada a l’exposició “Abracadabra, il·lusionisme i màgia a cal Plandolit”, amb berenar màgic. Dissabte 15 d’octubre, a les 17 h, a l’Era del Raser. Gratuïta.

o L’Impossibilista, espectacle a càrrec de Sergi Buka. Dissabte 15 d’octubre, a les 20 h i a les 21 h, al Museu Casa d’Areny-Plandolit. Recomanat a partir de 12 anys. Preu: 6 euros.

o La màgia del Marc Ferrer. Diumenge 16 d’octubre, a les 12 h, al Museu Casa d’Areny-Plandolit. Preu: 6 euros; gratuït per als infants.

· Xerrada Les grans desconegudes: dones artistes al llarg de la història, a càrrec de Maria Garganté Llanes, doctora en història de l’art, professora a la Universitat Autònoma de Barcelona. Dijous 20 d’octubre, a les 19 h, a l’Espai Columba. Gratuïta.

· Ruta literària Morts, qui us ha mort?, a càrrec d’Iñaki Rubio. Dissabtes 22 d’octubre, 19 de novembre i 3 de desembre, a les 8.45 h i a les 14 h. Sortida des del Comú d’Andorra la Vella. Activitat gratuïta.

· Xerrada Videojocs, art o no, a càrrec de David Fernández. Dijous 27 d’octubre, a les 20 h, a l’Espai Columba. Activitat gratuïta.

· La màgia del Marc Ferrer. Dissabte 5 de novembre, a les 12 h, al Museu Casa d’Areny-Plandolit. Preu: 6 euros; gratuït per als infants.

· De ferro i de fang, espectacle a càrrec de l’Escena Nacional d’Andorra, amb Xavi Pérez, Emma Riba, Mònica Vega i David Font, dirigit per Alfons Casal. Diumenge 13 de novembre, a les 12 h, a l’Espai Columba. Gratuït.

· Pintem la música, a càrrec de Dolce Corda. Dissabte 26 de novembre, a les 12 h i a les 16.30 h, a l’Espai Columba. Per a infants a partir de 2 anys. Preu: 6 euros; gratuït per als infants.

· Taller d’introducció a la defensa personal per a dones amb la tècnica krav magà. Dijous 1 de desembre, a les 19 h, a la Farga Rossell. Preu: 6 euros.

· Tast de formatges a càrrec de la Formatgeria Casa Raubert. Dissabte 17 de desembre, a les 17 h, a la Casa Rull. Preu: 6 euros.

· Xerrada Músiques domèstiques a l’Andorra del 1820: el periòdic de música de Maria Rosa d’Areny Jordana, a càrrec de Joan Benavent. Dijous 12 de gener, a les 19 h, al Museu Casa d’Areny-Plandolit. Gratuïta.

· Peresonal, espectacle a càrrec de Pere Rafart i el Rei de la Màgia, al Museu Casa d’Areny-Plandolit. Dissabte 21 de gener, a les 12 h i a les 16.30 h. Recomanat a partir de 12 anys. Preu: 6 euros; gratuït per als infants.

· Taller de fer botifarres (per a famílies). Petita història i tast dels embotits tradicionals d’Andorra, a càrrec d’Artesà de Muntanya. Dissabte 28 de gener, a les 11 h, a la Casa Rull. Preu: 6 euros.