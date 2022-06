La línia aèria que uneix Andorra amb Madrid s’ampliarà a partir de l’hivern

La línia aèria que uneix Andorra amb Madrid s’ampliarà amb un vol més, probablement, els dimecres i a partir de l’hivern. Ho han anunciat els responsables d’Air Nostrum a la 20a trobada de l’Empresa Familiar Andorrana. També n’ha parlat el ministre de Turisme, Jordi Torres, que ha indicat que aquest hivern es podria fer realitat la unió de l’aeroport Andorra-la Seu amb Palma. A més a més, s’estudien els vols amb Málaga i Lisboa. També a l’hivern, les instal·lacions estaran preparades per acollir vols nocturns.

Quant als límits per aterrar amb altes temperatures que van obligar a desviar un vol a l’aeroport d’Alguaire, el director comercial d’Air Nostrum, Juan Corral, ha assegurat que eren a causa d’una normativa d’aviació civil d’Espanya que no tenia en compte les possibilitats dels aparells d’última generació, com els que utilitza la companyia. Per tant, ha dit, no tornarà a passar.

Els vols, després de cinc mesos de funcionament, han aconseguit un 100% de regularitat i un 94% de puntualitat.