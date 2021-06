La incidència de la COVID-19 a la Seu d’Urgell toca fons

La incidència de la COVID-19 a la Seu d’Urgell ha tocat fons avui dimecres, amb les dades més baixes des de l’inici de la pandèmia. Segons l’actualització feta aquest matí pel Departament de Salut, ara mateix el risc de rebrot a la capital de l’Alt Urgell és de només 5 punts, cosa que representa un perill gairebé inexistent. El mateix passa amb la velocitat de transmissió del virus (Rho7), que s’ha situat a tan sols 0,09; i el percentatge de positius als nous tests, que ha arribat al 0%.

Aquestes bones dades coincideixen amb el fet que el Sant Hospital segueix sense cap ingressat i que tan sols hi ha 6 casos actius aïllats a domicili, juntament amb 22 contactes directes no positius, segons l’actualització d’aquesta setmana. A més a més, ara mateix no hi ha cap grup escolar ni extraescolar confinat.

L’alcalde de la Seu i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha expressat aquest matí la satisfacció per aquestes dades i ha subratllat que “feia molt temps que no les teníem a la Seu“. Per això, ha agraït la col·laboració de tota la població i, especialment, de tothom qui es vacuna i del personal sanitari que ho fa possible.

Paral·lelament, en declaracions al programa ‘Fil directe’ de RàdioSeu, Fàbrega ha confirmat que des de l’inici de la pandèmia “no ens havia passat mai” el fet de tenir una incidència tan baixa com l’actual. Tot i això, el batlle urgellenc ha remarcat que cal ser prudents perquè, tal com ja s’ha demostrat en anteriors ocasions, el risc que repunti el nombre de contagis hi és en tot moment i que evitar-ho passa per mantenir les mesures de prevenció individual. Unes mesures que, tanmateix, també poden començar a relaxar-se aviat si es manté aquesta bona evolució. Aquesta setmana mateix, el nou conseller de Salut, el doctor Josep Maria Argimon, ha avançat que estudien eliminar l’ús obligatori de mascareta a l’aire lliure, tot i que ha recordat que sí que seguirà sent obligatori “durant molt de temps” en espais tancats. Alhora, ja s’ha confirmat que el pròxim dia 21 reobrirà finalment (amb mesures preventives) l’oci nocturn, un dels sectors més castigats per la pandèmia.

Des del Sant Hospital, en tot cas, consideren imprescindible augmentar el percentatge de població vacunada per confirmar aquesta bona evolució i evitar fer passes enrere. Jordi Fàbrega ha recordat que hi ha un risc imminent d’arribada de noves variants del virus com la Delta, més agressiva i contagiosa, però que els efectes que pot causar seran menors per a les persones que hagin rebut almenys una dosi del vaccí i, encara menys, pels qui ja tinguin la pauta completa de vacunació. Per això, tant des de l’hospital com des del CAP segueixen demanant que tothom es vacuni, a mesura que es vagi convocant la seva franja d’edat. Des del personal sanitari recorden que aquesta és l’única manera d’assolir la immunitat de grup, abans de l’arribada de noves variants, i evitar així haver de tornar a les restriccions.