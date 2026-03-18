La importància dels gossos per als nens amb dificultats de socialització

Els animals ofereixen una relació basada en l’acceptació sense condicions. Per a molts nens que experimenten rebuig, inseguretats o dificultats per a comunicar-se, aquesta forma de vincle pot ser transformadora. L’animal no jutja, no critica i sempre respon amb afecte dins les seves possibilitats. Aquesta estabilitat emocional ajuda el nen a sentir-se valorat i segur.
1. Millora de l’autoestima i la responsabilitat
Conviure amb un animal implica aprendre a cuidar-lo: donar-li menjar, netejar-lo, treure’l a passejar o jugar amb ell. Aquestes rutines fomenten el sentiment de responsabilitat i d’utilitat. En superar aquestes petites tasques, el nen percep que és capaç d’atendre necessitats reals, fet que reforça la seva autoestima i la seva autonomia personal.
2. Estimulació de les habilitats socials
Els animals poden actuar com a pont en les relacions socials. Nens que habitualment són tímids o tenen dificultats per a establir converses sovint se senten més còmodes parlant del seu animal domèstic. A més, la presència d’un animal en activitats terapèutiques o educatives pot fomentar l’empatia, l’escolta activa i el respecte pels altres.
3. Reducció de l’estrès i regulació emocional
La interacció amb animals —acariciar un gos, observar un peix o jugar amb un gat— té efectes demostrats sobre la reducció de l’ansietat i l’estrès. El contacte físic i la rutina de cura contribueixen a regular les emocions i a disminuir conductes impulsives o agressives. En nens amb trastorns de relació derivats de traumes o dificultats emocionals, aquest efecte pot ser especialment beneficiós.
4. Una eina terapèutica
La teràpia assistida amb animals (TAA) s’ha integrat cada vegada més en centres educatius i sanitaris. Professionals de la psicologia, la pedagogia i la logopèdia utilitzen animals entrenats per a ajudar els nens a desenvolupar habilitats comunicatives, emocionals i motrius. Aquest tipus d’intervencions es realitzen de manera controlada i segura, sempre orientades a reforçar els processos terapèutics tradicionals.