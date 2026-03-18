17 anys de la mort del cantant i pianista Eddie Bo

Un 18 de març de 2009, ara es compleixen els 17 anys d’aquesta data, moria el pianista i cantant de blues de Nova Orleans, Eddie Bo (de nom real Edwin Joseph Bocage), als 79 anys, com a conseqüència d’un atac de cor. Segons els entesos en la matèria, la seva música era una síntesi de rock and roll, rhythm & blues, jazz i funk.
Cantant, pianista, compositor i productor, Eddie Bo, va publicar més de cinquanta singles, incloent el seu èxit més gran, ‘Check Mr. Popeye’ (1962). El també cèlebre, Little Richard, va fer una adaptació de la seva cançó ‘I’m wise’ amb el títol d”Slippin’ and slidin’.
