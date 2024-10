La Germandat de Sant Sebastià de la Seu convoca el 5è Concurs de Cartells per al programa de la seva festivitat

Concurs de cartells de la Germandat de Sant Sebastià (RàdioSeu/FS)

La Germandat de Sant Sebastià de la Seu d’Urgell ha convocat el 5è Concurs de Cartells per a seleccionar la imatge oficial del programa de festes de 2025. L’entitat, davant l’èxit de les primeres edicions, repeteix el certamen amb l’objectiu d’estimular la creativitat i la participació d’artistes pirinencs i fomentar la difusió de la seva obra. El disseny guanyador s’emportarà un premi de 350 euros i il·lustrarà la portada del llibret festiu, a més dels cartells dels actes de la setmana dels festejos de Sant Sebastià. Les bases especifiquen que el concurs està obert a tothom i que les propostes es poden presentar fins al 4 de novembre de 2024.

El cartell haurà de ser original i inèdit, i s’haurà de fer arribar al correu electrònic concursportadasantsebastia@gmail.com. Totes les propostes caldrà que portin el logotip de la Germandat de Sant Sebastià i les dates de la festivitat (del 19 al 26 de gener). Per a qualsevol aclariment, bases o dubtes, els artistes o dissenyadors interessats poden adreçar-se a germandatdesantsebastia@gmail.com.





El jurat

El jurat estarà format per un membre de la junta de la Germandat de Sant Sebastià, el regidor de Cultura de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i un representant de l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques. Per a l’avaluació, es tindrà en compte l’originalitat de la proposta, la composició, l’impacte visual i la claredat del missatge, així com l’ús d’elements relacionats amb la festivitat de Sant Sebastià i la cultura pirinenca.