Cinc esportistes representaran Andorra als FIA Motorsport Games 2024

Frank Porté serà un dels 5 representants andorrans als FIA Motorsport Games 2024 (ACA CLUB)

Aquest dissabte, la Secció Esportiva de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA CLUB Esportiva) ha presentat l’equip de pilots que representaran Andorra als FIA MOTORSPORT GAMES 2024, que se celebraran del 23 al 27 d’octubre a València, Espanya. Mireia Gutiérrez i Lucas Piccino participaran en la disciplina d’AUTO SLALOM, Àlex Machado competirà en KARTING SPRINT SENIOR i Frank Porté i Helder Cerqueira seran els pilots d’eSports (Sim Racing), que competiran en F4 i GT, respectivament.

Pel que fa a l’acompanyament tècnic, Marc Gutiérrez serà el coach esportiu de l’equip d’Auto Slalom; Francesco Tibaldi, integrant de l’equip tècnic d’Àlex Machado, li farà de suport, i Álvaro Otero serà el responsable esportiu de Porté i Cerqueira.





FIA MOTORSPORT GAMES: LES OLIMPÍADES DE L’AUTOMOBILISME

Els FIA MOTORSPORT GAMES (FMG) són l’esdeveniment d’automobilisme més gran, per països, organitzat per la Federació Internacional de l’Automobilisme (FIA). L’esdeveniment segueix el mateix protocol organitzatiu que uns Jocs Olímpics, amb la presentació de les delegacions, l’acte de desfilada de les delegacions, el medaller individual i el medaller per països.

La primera edició dels FMG es va dur a terme l’any 2019 a Roma, Itàlia, i van competir 125 esportistes en 5 disciplines. L’any 2022, Marsella, França, va ser la ciutat encarregada d’acollir l’esdeveniment d’automobilisme més gran per equips nacionals, amb un total de 16 disciplines, en què van competir 463 pilots de 72 països. A l’edició de Marsella, Andorra va competir en la categoria d’eSports, amb el pilot digital Octavio Pisco, que aleshores formava part de l’equip ACA eSports Team i que va arribar a les semifinals.

La ciutat de València, Espanya, serà la seu de la 3a edició dels FMG, que es disputaran del 23 al 27 d’octubre de 2024 amb esportistes d’arreu del món, que competiran en 26 disciplines. En aquests moments, l’organització ja té 80 delegacions confirmades i prop de 900 atletes, unes xifres que estableixen un rècord nou. L’acte d’obertura serà el dimecres 23 d’octubre, a la tarda, a la Ciutat de les Arts, amb la tradicional desfilada de les delegacions, discursos de les autoritats i un espectacle artístic. Les proves es disputaran al Circuit Ricardo Tormo i al Circuit Aspar. La Ciutat de les Arts que serà l’escenari de les dues categories d’eSports.





AUTO SLALOM

L’Auto Slalom dels FIA Motorsport Games 2024 tindrà lloc en un recorregut fet a mida al Circuit Ricardo Tormo. És una cursa contra rellotge mentre es condueix per un seguit de revolts de velocitat de baixa a mitjana. Els competidors més ràpids correran entre ells. Com a novetat, enguany s’ha afegit al format una sessió de pràctiques addicionals per a facilitar la preparació dels equips.

Mireia Gutiérrez i Lucas Piccino seran els pilots que representaran Andorra en aquesta disciplina. Mireia Gutiérrez, Mimi, és una reconeguda esportista andorrana del món de l’esquí. De l’any 2003 al 2021 va ser esportista de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) i durant divuit anys va formar part de l’elit de l’esquí mundial dins de la Federació. Va participar tres cops en els Jocs Olímpics, amb un 18è lloc a la combinada com a millor resultat. Ha competit en sis edicions dels Campionats del Món d’esquí, amb un 19è lloc a la combinada com a millor resultat. Ha ocupat la 21a posició del rànquing mundial pel que fa a punts FIS (Federació Internacional d’Esquí). Va ser top 20 a la Copa del Món de Zagreb, Croàcia, i va obtenir diversos podis en edicions de la Copa d’Europa. Gutiérrez va néixer en una família amb una extensa trajectòria en el món de l’automobilisme i disposa de la tècnica i la mentalitat òptimes per a afrontar els FMG.

Per la seva banda, Lucas Piccino té una llarga trajectòria com a formador de pilots al Circuit Andorra – Pas de la Casa, el circuit sobre gel més alt del sud d’Europa. Està especialitzat en motociclisme, però ha disputat diverses curses d’automobilisme que l’han situat com a millor representant per a integrar l’equip amb Gutiérrez.

Els dos pilots es preparen amb Marc Gutiérrez, expilot de ral·lis i actual formador de pilots en diferents disciplines. La seva trajectòria i experiència l’avalen per a ser el responsable de la preparació tècnica de Gutiérrez i Piccino.





KARTING SPRINT SENIOR

Àlex Machado serà l’esportista andorrà que competirà en Karting Sprint Senior, en què els millors corredors de karts del món, de més de catorze anys, competiran per a obtenir la medalla d’or. El repte enguany és més gran, ja que les eliminatòries de qualificació s’han ampliat a quinze quilòmetres i la importantíssima final és de trenta.

Pel que fa a Machado, és un esportista andorrà nascut en la disciplina del kàrting. Ha guanyat tres cops el Campionat del Món ROK, també ha pujat a la part més alta del podi en un Campionat d’Espanya i un altre d’Itàlia. Ha quedat tercer al Trofeu Internacional Industrie, segon al Trofeu Internacional Andrea Margutti i segon a les World Series Karting. Actualment, forma part de l’equip TBKART, amb base a Como, Itàlia. Roberto Marocco, integrant de l’equip tècnic actual de Machado, li farà de suport.





eSports: F4 i GT

Frank Porté i Helder Cerqueira són els dos pilots d’automobilisme digital que representaran Andorra als FMG 2024. Porté competirà en F4 en la plataforma d’iRacing, i Cerqueira, en GT3 a la plataforma Assetto Corsa Competizione.

Frank Porté va començar la formació com a pilot en el marc de l’ACA eSports ACADEMY. Després d’haver superat aquesta etapa i havent estat protagonista d’una gran progressió, l’staff del projecte d’automobilisme digital d’ACA CLUB, l’ACA eSports, va valorar de forma positiva l’opció que s’incorporés com a membre de l’ACA eSports TEAM, de manera que va disputar els campionats previstos al calendari de l’equip andorrà de Sim Racing durant el 2021, el 2022, el 2023 i el 2024. No obstant això, ateses les característiques de Porté, a final de 2022 va tenir l’oportunitat de participar en un test d’F4 a Le Mans, va aconseguir molt bons registres i va ser convocat a competir en el prestigiós campionat francès FFSA F4, la base dels pilots d’F1. Durant el 2024, Porté té un calendari de competicions únicament en la modalitat d’F4, real i virtual. Disputarà per segon any l’FFSA F4 i, a més de preparar les curses reals en l’entorn virtual, també competirà en campionats de curta durada d’F4 en automobilisme digital, a més de disputar el campionat regional d’F4 digital, organitzat per la FIA i la plataforma iRacing.

Helder Cerqueira va començar a competir a l’equip ACA eSports Team al començament del projecte. Competia de manera amateur i això li va donar avantatge a l’hora de passar la selecció i entrar a l’equip. Amb l’ACA eSports Team ha competit en diversos campionats internacionals i ha fet diversos podis. L’any 2023 va finalitzar en tercer lloc de la general en el campionat ART GT3 SERIES, en què van participar més de setanta pilots de diversos països.

Porté i Cerqueira tindran el suport tècnic d’Álvaro Otero, coach esportiu i màxim responsable de rendiment del projecte d’automobilisme digital de l’ACA, ACA eSports. Otero disposa d’un extens palmarès com a pilot de kàrting; entre altres premis, va guanyar la World Champion Nations Cup. Des de fa uns quants anys, Otero es dedica a la formació de pilots tant de l’entorn real com del virtual.

Durant l’acte de dissabte, tots els pilots van coincidir a assenyalar que comparteixen la il·lusió de representar Andorra a València i són conscients del gran repte que han assumit, amb tot un seguit d’objectius per a cada disciplina. El president de la Secció Esportiva d’ACA CLUB, Toni Santacreu, afirma: «A més de complir els requisits bàsics, com ara l’edat, la nacionalitat, etc., els cinc esportistes que presentem avui compleixen els requisits tècnics i tenen l’experiència necessària per a fer un molt bon paper a València, estem convençuts que tenim una molt bona representació del país i una gran oportunitat per a mostrar les habilitats dels nostres atletes i competir al més alt nivell».

Per a acabar, Toti Sasplugas, secretari general de l’Automòbil Club d’Andorra, explicava: «Fa uns quants mesos que l’equip de professionals de la Secció Esportiva treballa en aquest projecte en concret. La FIA, atès que som la màxima autoritat del món de l’automobilisme a Andorra, ens va encomanar la selecció dels pilots, i, tal com ha dit el president Santacreu, tenim una molt bona representació. Tots han assumit el compromís de dedicar-se a preparar la competició, i això significa molt esforç, sacrifici i disciplina per a representar el nostre país en la competència més prestigiosa del món. Per part nostra, els donarem tots els recursos necessaris per a preparar-se de la millor manera possible, entrenar i millorar les seves habilitats per a assolir el seu màxim potencial a València».