La Generalitat reorganitza els seus helicòpters d’emergències i tanca la base de Tremp i Mora d’Ebre i instaura la de Lleida

Un helicòpter medicalitzat (SEM)

La Generalitat de Catalunya manifesta que “tant l’atenció a les emergències sanitàries com de rescat estan garantides arreu del país”, amb els recursos de què disposen tant el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) com Bombers de la Generalitat. En referència als mitjans aeris d’aquestes dues institucions, la Generalitat de Catalunya ha decidit “reubicar estratègicament”, tres dels quatre helicòpters medicalitzats que estan en funcionament del SEM. En una nota de premsa emesa, el Govern català no parla de cap helicòpter a Tremp. Per tant, aquesta base salta del mapa.

El SEM, de la mà de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, “ha fet una anàlisi exhaustiva de la situació i situarà un dels 3 helicòpters del SEM en actiu, a partir d’aquest dissabte, a la helisuperfície que Bombers té a Lleida. Aquesta reubicació estratègica permetrà que les aeronaus del SEM arribin a qualsevol indret del territori en una franja de 30/40 minuts”. La resta d’unitats aèries estaran a les bases de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell i de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona. Això vol dir que el Govern català suprimeix la base aèria del SEM a Tremp i Mora d’Ebre, per a obrir la de Lleida ciutat.

Aquesta reordenació “té per objectiu assegurar la cobertura territorial, tant sanitària com de rescat i salvament, a tot el país”, segons la Generalitat. Cal recordar que, per una altra banda, que en cas d’una gran emergència, el Govern té la potestat de posar a disposició dels operatius tots els recursos públics i privats al seu abast.

Es tracta d’una situació de caràcter temporal ja que els helicòpters han de fer, per normativa aeronàutica, revisions i manteniments obligatoris. Per la seva banda, l’Empresa Eliance, que presta el servei en ambdues institucions, no està realitzant la substitució dels helicòpters quan aquests entren en manteniment, tot i estar-hi obligada contractualment. Les respectives institucions estan aplicant les sancions oportunes.

Per la seva part, el Govern de la Generalitat exigeix a l’empresa, a més del compliment contractual, la total garantia de la seguretat dels helicòpters i prioritza la seguretat dels pacients i professionals.