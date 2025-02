La Generalitat llença una eina d’IA generativa per a fer les lleis accessibles

La intel·ligència artificial aplicada a l’Administració pera donar facilitats a la ciutadania (Pcess609. iStock / GettyImages Plus)

A Catalunya, el projecte d’intel·ligència artificial generativa per a resumir normes de dret català en llenguatge planer, impulsat per l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions en col·laboració amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), ha estat reconegut per la Comissió Europea com un cas d’èxit a l’observatori Public Sector Tech Watch.

Aquesta eina innovadora té com a objectiu facilitar a la ciutadania la comprensió de les disposicions normatives, independentment del seu nivell de formació jurídica. La iniciativa s’alinea amb el pla de reforma de l’Administració engegat pel Govern català, que vol adaptar el sector públic als nous reptes i, entre els seus objectius, hi ha garantir una comunicació clara amb la ciutadania.





Solució al desafiament de la complexitat legal

El llenguatge tècnic i complex de les normes legals suposa una barrera per a molts ciutadans, dificultant la seva comprensió i limitant la seva capacitat per a interactuar amb el sistema legal. Per a abordar aquesta problemàtica, el Govern de Catalunya ha desenvolupat una eina basada en models avançats d’intel·ligència artificial (GPT-3 i GPT-4) que genera resums clars i accessibles de les normes jurídiques en català i castellà.

El projecte ha estat desenvolupat gràcies a la col·laboració d’un equip multidisciplinari format per tecnòlegs, juristes, lingüistes i comunicadors, amb la participació clau del Gabinet Jurídic i de la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana.





Un procés de desenvolupament rigorós

El projecte es va iniciar amb una prova de concepte de tres mesos, on es van testar i perfeccionar les capacitats dels models d’IA per a resumir textos legals amb precisió i consistència. Actualment, ja es poden consultar les primeres 44 normes resumides i simplificades en aquest enllaç: https://portaljuridic.gencat.cat.

Posteriorment, es va escalar per a incloure les més de 14.000 normes gestionades per l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions. El procés ha posat èmfasi en la privadesa de dades, ja que només s’han utilitzat textos públics disponibles oficialment, i s’ha inclòs un avís legal que especifica que els resums generats són només per a finalitats informatives.





Beneficis per a la ciutadania

L’eina d’IA generativa proporciona múltiples beneficis per a la ciutadania, començant per una millor comprensió de les normes legals gràcies a resums clars i accessibles, que eliminen barreres tècniques i fan el dret més proper. Aquesta accessibilitat empodera els ciutadans, facilitant que coneguin els seus drets i obligacions i fomentant una participació més activa en el sistema legal. A més, l’automatització del procés permet gestionar eficientment grans volums de legislació, assegurant informació actualitzada i fiable. Finalment, aquesta iniciativa contribueix a una major transparència i apropa les institucions a la ciutadania, reforçant la confiança en el marc normatiu i promovent una societat més informada i democràtica.





L’Administració, al servei de les persones

L’impuls de la comunicació clara és un del pilars del Govern català, tal i com queda recollit en l’Acord de Govern per a la transformació i millora dels serveis públics en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat. L’objectiu és que les comunicacions amb la ciutadania s’efectuïn amb criteris de comunicació fàcil i llenguatge jurídic accessible per a tothom.

En paral·lel, el Govern aposta per la innovació com una palanca de canvi cap a uns serveis públics més àgils, proactius i eficients. Les noves tecnologies tenen i tindran un paper clau per a dissenyar una Administració més propera i flexible en la seva relació amb la ciutadania i el projecte, que fa ús de la IA generativa, n’és un clar exemple.





Reconeixement internacional

Aquest projecte ha estat destacat a l’observatori Public Sector Tech Watch, que recull i analitza iniciatives innovadores en tecnologies emergents al sector públic europeu. Gràcies a la seva candidatura als “2024 Best Cases Awards”, on va quedar finalista, la Comissió Europea va identificar l’eina com un exemple excel·lent d’innovació i modernització en els serveis públics.





Per Tecnonews