Ho sabies? Què és la infidelitat emocional?

Encara que no sigui física i sexual, l’emocional és una altra classe d’infidelitat (AMIC)

La infidelitat emocional és un tipus de traïció que no implica necessàriament contacte físic o sexual, però sí una connexió emocional intensa i íntima amb algú fora de la relació de parella. Es produeix quan una persona estableix un vincle afectiu amb algú altre que supera els límits saludables o establerts dins la relació, creant una forma de competència emocional amb la parella actual.

Aquest tipus d’infidelitat pot ser subtil i, sovint, no és percebut immediatament com una amenaça per a la relació. Tanmateix, pot tenir un impacte profund en la confiança, la seguretat i l’estabilitat del vincle afectiu entre els membres de la parella.





Aquestes són les característiques bàsiques de la infidelitat emocional:

Compartir intimitats emocionals: Una de les senyes més clares d’infidelitat emocional és el fet de confiar pensaments, sentiments o problemes personals a algú extern abans que a la mateixa parella.



Dependència emocional: Quan una persona comença a buscar suport emocional o comprensió constantment en algú altre, es pot crear una relació paral·lela d’intimitat emocional.



Secrets: Sovint, la persona que manté aquesta connexió emocional amaga converses, trobades o interaccions perquè sap que poden ser interpretades com una traïció per la seva parella.



Priorització de l’altra persona: Si algú fora de la relació, esdevé una prioritat per sobre de la parella, emocionalment o mentalment, es pot considerar un senyal d’infidelitat emocional.



Comparació constant: Començar a comparar la mateixa parella amb l’altra persona, sovint idealitzant aquesta última.





Els problemes associats a la infidelitat emocional són:

Deteriorament de la confiança: Tot i que no hi hagi contacte físic, la confiança es pot veure greument afectada quan una de les parts percep que l’altra està donant més importància a algú extern.



Distància emocional: La connexió emocional amb la parella es debilita, ja que els recursos afectius s’inverteixen en una altra relació.



Confusió i dolor: Per a la parella que pateix la infidelitat emocional, pot ser difícil entendre i processar el que està passant, pel fet que no hi ha “proves” tangibles com en el cas de la infidelitat física.



Destrucció del projecte de parella: La manca d’honestedat i de comunicació pot conduir a problemes més greus, incloent-hi la ruptura de la relació.





Per a prevenir la infidelitat emocional, cal: