La Generalitat i la Seu signen un acord per a traspassar la gestió del centre a una empresa pública

Al centre de la imatge, el conseller català de Salut, Manel Balcells i, a la seva dreta, l’alcalde de la Seu, Joan Barrera (Govern.cat)

El Departament de Salut de la Generalitat i la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell han signat un protocol d’intencions que assenta les bases per al futur traspàs d’aquesta institució a una entitat de dret públic. El conseller català de Salut, Manel Balcells, ha assistit aquest dimarts a la constitució i primera reunió de la comissió de treball que ha de definir el projecte concret de reordenació i transició entre els models de gestió, així com les normes per a dur-lo a la pràctica.

Tot i que el document subscrit no és vinculant, sí que és un primer pas per a que, previsiblement durant el 2025, la fundació que actualment gestiona l’Hospital de la Seu d’Urgell deixi de comandar els recursos sanitaris d’aquesta zona del Pirineu per a que siguin assumits per la Generalitat de Catalunya. Aquest traspàs de gestió des d’una entitat de gestió privada sense ànim de lucre a una entitat pública respon a la necessitat d’optimitzar recursos públics, intensificant la implicació entre les administracions.

Manel Balcells ha explicat que “avui és un dia clau, perquè celebrem la primera de les reunions que posa en marxa un procés que ha de culminar en el conveni entre la Fundació Sant Hospital i el Departament de Salut per al traspàs de la gestió d’aquesta organització. Aquest procés, que ha estat pactat i molt ben treballat per les dues parts, ha de garantir el present i el futur del centre, que avança cap al nou Hospital Comarcal de l’Alt Urgell, més dimensionat i amb més serveis, que donarà resposta a aquesta part del Pirineu.”

Amb el canvi, l’hospital urgellenc tindrà una governança més sòlida i més estabilitat econòmica i institucional per a poder afrontar els reptes de futur del sistema sanitari públic. El traspàs oferirà també l’oportunitat de reordenar els serveis públics de salut -activitat hospitalària especialitzada i sociosanitària -que la fundació presta a la població de l’Alt Urgell i de la seva àrea d’influència, que és d’unes 20.400 persones.

En aquest sentit, Balcells ha puntualitzat que el canvi de titularitat de la gestió “respon a un conjunt de decisions”. “En primer lloc -ha dit-, és un hospital comarcal que necessita d’un impuls suplementari per a la seva sostenibilitat. Per altra banda, hi ha la necessitat d’un període transicional fins que hi hagi el nou hospital, que preveiem que estigui en marxa el 2029”.

La iniciativa, a més, té com a objectiu adaptar i modernitzar l’organització amb vista a la posada en marxa del futur Hospital Comarcal de l’Alt Urgell, encara per construir, que es preveu que ja sigui gestionat per l’empresa pública. El canvi garantirà en tot moment la continuïtat del servei públic i dels professionals que treballen a la Fundació Sant Hospital, així com la integració dels dispositius i de l’equipament actuals.





La Fundació Sant Hospital

L’Hospital de la Seu d’Urgell, que gestiona la fundació, dona servei als residents de l’àrea de gestió assistencial (AGA) Alt Urgell, que comprèn 21 municipis (19 de l’Alt Urgell i 2 de la Cerdanya). Està situat en un eix viari de comunicació amb Andorra i en una zona turística de muntanya, amb població estacional que genera activitat. La proximitat amb Andorra té també impacte sobre la demanda assistencial. Hi treballen unes 280 persones.

En la línia que ja treballa l’Hospital de la Seu d’Urgell, el futur Hospital Comarcal de l’Alt Urgell potenciarà la incorporació d’algunes proves i tractaments que puguin ser prestats de manera més propera, evitant així desplaçaments a d’altres centres. El nou hospital fomentarà el treball en xarxa mitjançant les aliances territorials tant amb proveïdors del SISCAT com amb Andorra.