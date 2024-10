La Generalitat convoca ajuts a les línies del Pla d’assegurances agràries 2024 per un import de 9 M€

Ramat de vaques pasturant al Pirineu català (Govern.cat)

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha convocat els ajuts a les línies del Pla d’assegurances agràries 2024 no coberts per l’anterior resolució de convocatòria 2024, amb un pressupost de 9.040.000 euros, com publica aquesta setmana el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Els ajuts establerts en aquesta convocatòria tenen naturalesa de crèdit anticipat i són a càrrec dels pressupostos del Departament per a l’any 2025.

Els ajuts que concedeix el Departament consisteixen a subvencionar un percentatge sobre la prima comercial base neta, d’acord amb el tipus de persona beneficiària (Agricultor Professional, Empresa Agrària Prioritària, i Jove Agricultor), excepte en el cas de les assegurances de recollida i destrucció d’animals morts, en què l’ajut és un import per animal, espècie, i zona de recollida.

En l’anterior resolució de convocatòria 2024, publicada al maig, la dotació pressupostaria va ser de 5.360.000 euros, i al juliol es va publicar una resolució que incrementava la dotació pressupostaria inicial en 6.000.000 d’euros.

Així, la dotació pressupostaria total per al Pla d’assegurances agràries 2024, amb la publicació d’aquesta tercera resolució, assoleix l’import de 20.400.000 euros, el que suposa 5.900.000 euros més que el Pla 2023, el que permet donar resposta als increments dels costos de les pòlisses provocats pels darrers episodis de sequera.

Cal destacar el fort compromís del Departament en el suport al sistema d’assegurances agràries, en compliment d’un dels objectius amb més antiguitat, que és l’impuls i el foment de les assegurances agràries per tal de salvaguardar les produccions agrícoles i ramaderes.





Per a més informació:

El Departament d’Agricultura convoca els ajuts a les línies del Pla d’assegurances agràries 2024 per un import de 9,04 M€. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (gencat.cat).