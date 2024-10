Matemàtiques recreatives

Lluís R. Samper Pascual

Enunciat d’un petit problema matemàtic, dels anomenats de falsa posició que, per un moment, us farà ballar el cap, però, plantejat altrament, les xifres comprovareu que quadren:

En finalitzar la jornada laboral, tres companys de feina, decideixen anar junts al bar de la cantonada a fer l’aperitiu. Seuen a l’entorn d’una de les taules. El cambrer es planta davant seu i els demana què volen prendre. Cada un vol una cervesa i una tapa. D’immediat el cambrer els serveix tot a taula. Els tres comparteixen les tapes, mentre beuen i coversen.

Preveient retornar aviat cap a llurs domicilis i deixar la taula lliure per a altres clients del bar, els comensals li demanen al cambrer quant puja la festa. El cambrer els respon que no ho sap, però ho demanarà a caixa. Li contesten que no cal que faci dos viatges a la barra: un per a saber l’import i un altre per a cobrar les consumicions fetes pel trio de companys de feina. Un sol viatge és suficient.

Cada un dels tres reunits entorn de la taula, lliura al cambrer 5 euros. En total, el cambrer ha rebut 15 euros. A la barra, al cambrer li diuen que la consumició total de la taula en qüestió puja en conjunt 10 euros. Dels 15 euros que ha rebut, el cambrer, 10 els paga a caixa, 2 el molt murri se’ls queda a la butxaca, i en retorna en mà 1 a cada comensal.





Reflexió:

Si cada un dels tres companys de feina ha entregat al cambrer 5 euros i els ha estat retornat 1 a cada un, significa que cada un d’ells han esmerçat 4 euros. El problema ve ara, perquè amb el plantejament que faig les xifres no quadren, com podeu veure:

3 x 4 euros = 12 euros + 2 euros que el cambrer s’ha quedat, fa 14 euros. On és l’euro que falta?