Sant Julià entrega a la Creu Roja les claus del futur centre de dia per a gent gran

L’edifici on s’ubica la Llar de Lòria acollirà ben aviat un centre de dia destinat a l’atenció diürna de persones grans de la parròquia. Avui, el cònsol major lauredià, Josep Majoral, ha entregat les claus de les instal·lacions al director de la Creu Roja, Jordi Fernández, que n’assumirà la gestió.

Tal com estableix el conveni que han signat Majoral i Fernández, es tracta d’una cessió temporal d’ús dels espais ubicats a la planta baixa de la Llar de Lòria, la sala de descans a la primera planta d’ús exclusiu per al Centre de dia, així com l’ús compartit de la sala de cafeteria i menjador. Per a aquesta sessió, el Comú no percebrà cap contraprestació econòmica i el conveni té una durada de 5 anys. S’ubica al mateix edifici on es troben la Llar de Lòria, l’Associació de la Gent Gran, el centre d’atenció primària i el departament de Serveis Socials.

El Centre Major neix com un projecte de suport sociosanitari al col·lectiu de la gent gran de la parròquia i que respon a una vella reivindicació de l’Assemblea de la Germandat de Sant Sebastià.

L’objectiu és que doni resposta a persones vulnerables i fràgils promocionant un envelliment saludable i autònom. De fet, acollirà 9 padrins lauredians en situació de dependència de grau 1, 2 i 3 (que es determina a través de la COVASS o CONAVA) i que fins ara s’havien de desplaçar a altres parròquies per disposar d’aquest servei. Així, es busca cobrir les seves necessitats potenciant la seva autonomia personal perquè puguin romandre a casa seva. Se’ls oferirà assistència, activitats terapèutiques, així com assessorament i suport a les famílies que en tenen cura.

El Comú ha assumit els treballs de condicionament que s’han fet a les instal·lacions i que ascendeixen a uns 25.000 euros. S’espera que el Centre Major pugui obrir les seves portes ben aviat, quan es disposi de tots els permisos administratius.