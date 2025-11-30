La Generalitat atorga més de 300.000 euros en subvencions per a la neteja de vies afectades per la neu

Un màquina retirant la neu de la calçada (Govern.cat)

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya ha resolt concedir 332.905,66 euros en subvencions adreçades als municipis i consells comarcals de les nou comarques considerades de muntanya i del territori de l’Aran per a cobrir part de les despeses en tasques de neteja de vies de titularitat municipal afectades per la neu el 2025. Es tracta, doncs, de subvencions a posteriori, per a actuacions executades entre l’1 de novembre de 2024 i el 30 d’abril de 2025. En total han resultat beneficiaris 50 ajuntaments i dos consells comarcals (Alta Ribagorça i Pallars Sobirà).

Aquests fons permeten als ajuntaments beneficiaris cobrir despeses com la retirada de neu i gel; l’adquisició, emmagatzematge i distribució de potassa o d’altres productes anticongelants; l’arrendament, posada a punt i adquisició de carburant de les màquines de neteja, i les despeses de personal.

Podien optar a aquestes subvencions els municipis de les comarques que especifica la Llei d’alta muntanya: l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i els municipis del territori d’Aran. En cas que tinguin delegada o encarregada la competència, també hi podien accedir els respectius consells comarcals i el Conselh Generau d’Aran.

Els municipis d’aquestes zones estan situats, en general, en una altitud superior a la de la resta dels municipis de Catalunya, el que comporta que normalment es vegin més afectats per les nevades que es produeixen cada any, especialment durant la temporada d’hivern. Per aquesta raó, les vies de comunicació de titularitat municipal queden sovint obstaculitzades per la neu, resultant impossible el trànsit normal de persones i vehicles.

La línia de subvencions que el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica impulsa des de fa anys té com a objectiu pal·liar les despeses recurrents que han d’afrontar aquests ajuntaments per a mantenir les seves vies en bones condicions d’accessibilitat. També contribueix a minimitzar els desequilibris territorials que els comporta la seva situació geogràfica.



Relació de beneficiaris

BeneficiariComarcaImport subvenció
Consell Comarcal de l’Alta RibagorçaAlta Ribagorça7.500,00
Ajuntament de la Vall de BoíAlta Ribagorça7.500,00
Ajuntament de VilallerAlta Ribagorça7.500,00
Ajuntament d’Alàs i CercAlt Urgell2.539,44
Ajuntament de CavaAlt Urgell4.994,36
Ajuntament de Coll de NargóAlt Urgell3.630,00
Ajuntament de Josa i TuixénAlt Urgell7.363,88
Ajuntament de Montferrer i CastellbòAlt Urgell7.500,00
Ajuntament de Ribera d’UrgelletAlt Urgell5.148,55
Ajuntament de les Valls d’AguilarAlt Urgell7.385,84
Ajuntament de la Vansa i FórnolsAlt Urgell7.500,00
Ajuntament de CanejanAran7.500,00
Ajuntament de Naut AranAran7.500,00
Ajuntament de Vielha e MijaranAran1.661,40
Ajuntament de CercsBerguedà7.491,88
Ajuntament de GósolBerguedà7.500,00
Ajuntament de la Nou de BerguedàBerguedà6.806,31
Ajuntament de la Pobla de Lillet Berguedà1.145,02
Ajuntament de VallcebreBerguedà5.424,25

