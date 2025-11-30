Una delegació andorrana participa en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (Mèxic)

“Continuant amb la voluntat de donar suport als editors i escriptors del país i treballar per la internacionalització de la producció andorrana”, una delegació del Principat, encapçalada pel director del Departament de Promoció Cultural del ministeri de Cultura, Joventut i Esports, Joan-Marc Joval, participa aquest cap de setmana en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Mèxic. L’objectiu del Ministeri amb aquest desplaçament és donar suport a les editorials del país interessades a internacionalitzar la seva producció en el públic hispanoamericà. Concretament, s’hi han desplaçat representants de les editorials Medusa i Anem Editors (David Gálvez), Editorial Andorra (Lluís Viu) i Trotalibros (Jan Arimany).
“Amb aquesta acció, el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports referma el seu compromís amb el sector editorial i la seva demanda de poder assistir-hi”, ja que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara és l’esdeveniment més important a escala literària d’Hispanoamèrica i pot obrir la porta al mercat d’Amèrica Llatina de les editorials, les obres i els autors andorrans. Segons el director del Departament de Promoció Cultural, el desplaçament està focalitzat en la creació de xarxa amb altres editorials llatinoamericanes i distribuïdores per a afavorir la distribució de la producció andorrana entre el públic hispanoamericà.
La participació andorrana coincideix en la presència del català a la Feria, ja que Barcelona és en l’edició d’enguany la ciutat convidada. De fet, la delegació participarà en els actes programats per aquest motiu, on també hi seran presents l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Institut Ramon Llull.
Fins a la data, les editorials andorranes estan presents, de la mà del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, en la Fira del Llibre del Pirineu a Organyà, la Setmana del Llibre en Català i en la Feria del Libro de Madrid, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara era la següent fita que es marcava el Ministeri.