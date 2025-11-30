L’APCA parla d’ètica periodística en l’era digital

El passats dies 21 i 22 de novembre, l’Associació de Periodistes de la Comunicació d’Andorra (APCA) va oferir una formació oberta a periodistes i comunicadors. Amb el títol de “Ètica periodística en l’era digital”, va anar a càrrec del professor del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Xavier Ramon, i va tenir lloc al Centre Cultural de La Llacuna, a Andorra la Vella.
“La sesió formativa” es va desenvolupar en dos dies, el primer, dia 21, es va fer online, mentre que el segon, dia 22, va ser presencial. En ambdós casos, la ponència va tenir un caràcter de debat entre els periodistes i comunicadors. Va comptar amb una bona assistència que va incloure persones que treballen en els gabinets de comunicació del Principat d’Andorra i alguns periodistes de l’entorn pirinenc.
L’especialista Xavier Ramon (professor), entre d’altres, és membre del Grup de Recerca en Comunicació Política, Periodisme i Democràcia (POLCOM-GRP) i, alhora, ha participat en set projectes competitius a nivell nacional i europeu. Des de 2012 imparteix l’assignatura de Deontologia Periodística al Grau en Periodisme de la UPF de Barcelona.
En els debats on els assistents van participar es van posar sobre la taula les diverses problemàtiques de la professió i es va parlar dels reptes, els principis i les recomanacions per a una cobertura responsable de les informacions, tant polítiques com socials.
Va ser una proposta molt interessant sobre la deontologia periodística i que va donar respostes adequades al nou manejament de la intel·ligència artificial on, a vegades, no es respecten els drets d’autor, sobretot en les imatges que en casos es plagien, menyspreant el drets d’autor i, alhora, en ocasions, es traspassen els límits de la privacitat.
Entre d’altres, es va parlar del Codi Deontològic de la UNESCO i que cada país ha adaptat a la seva pròpia idiosincràsia, així com també el Consell d’Europa. Evidentment, els col·legis de periodistes han fet la seva pròpia aportació. Tanmateix, el professor va parlar dels llibres d’estil on, per cert, “The Guardian” va comentar en el seu dia, que no interferia en altres mitjans i que, a la pràctica, no es pot influir en les tensions del creixement dels deserts mediàtics que, lamentablement, existeixen arreu.
Resumit, la trobada i el “debat compartit”, ha estat una bona iniciativa de l’APCA que, per altra banda, té la intenció de continuar apostant per una actualització dels recursos periodístics en l’era de la intel·ligència artificial. Són nous reptes als quals cada dia ens enfrontem tots. Els que en una línia o altra participem en la comunicació i la informació. Que evidentment requereix d’una permanent actualització per a transmetre els valors de la veritat, la prudència, la justícia i la formació dels nous lectors joves que es van incorporant al món de l’estudi i el treball i en favor del rigor de la informació, cada un des del seu mitjà.
També es va parlar de les eines de verificació informativa, les quals es poden obtenir de forma gratuïta a través de les diverses plataformes, com es el cas de la Universitat Pompeu Fabra que n’ofereix una vintena.
Cal recordar que, fins i tot, la COP-30 va incloure dos dies dels seus debats (12 i 13 de novembre) a un tractat sobre “La integritat de les informacions sobre el canvi climàtic”, el qual va rebre el suport de governs i organitzacions internacionals, perquè, segons “The Guardian”, s’ha demostrat que hi ha petroleres que financen grups d’extrema dreta, els quals es dediquen a difondre notícies falses sobre el canvi climàtic.
Tanmateix, a la COP-30 el Principat d’Andorra hi va participar a través d’un equip encapçalat per David Forné, secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, tal com ja vàrem comentar en aquest mateix mitjà. En una altra línia, o potser en la mateixa línia, s’ha de destacar que el passat mes de juny-juliol 2025, l’APCA va publicar un tríptic amb el títol de “12 punts bàsics per al tractament d’informacions sensibles a Andorra”, el qual es va distribuir a tots els socis i membres de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA).
Text i foto: Teresa Ventura. Membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA) i secretària general de l’Associació d’Escriptors del Principat d’Andorra (AEPA).