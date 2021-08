La Fundació ONCA s’estrena al cicle Engordany a Duo amb ‘Femina Feminae’

La Fundació ONCA s’estrena aquesta setmana al cicle Engordany a Duo, dins el cicle Colors d’Estiu del comú d’Escaldes- Engordany, el dimecres 4 d’agost, i continua amb el cicle ON-CARRER, a Canillo, el dies 2, 4 i 5 d’agost, i amb les Nits d’estiu als museus, el dijous 5 d’agost.

El cicle Engordany a Duo, s’iniciarà el dimecres 4 d’agost, a les 19 h, a la Plaça d’Engordany, amb el concert “Femina Feminae” a càrrec de Marta Urzaiz (clarinet) i Gerard Pastor (piano). Es tracta d’un recital inspirat en una de les exposicions que ha acollit ell Museu Carmen Thyssen Andorra, “Femina Feminae. Les muses i la col·leccionista. De Piazzeta a Delaunay”, i del qual Pastor n’han creat un CD. Femina Feminae és una obra de vuit moviments basada en quadres pintats per dones o inspirats en dones.

La Fundació ONCA participarà en el cicle escaldenc tots els dimecres d’agost, a les 19 h, a la plaça d’Engordany.

Urzaiz i Pastor, per altra banda, també es podran escoltar a les Nits d’Estiu als Museus el dijous 5 d’agost, a les 20 h, al Museu Carmen Thyssen Andorra. En el concert es podrà escoltar “Femina Feminae i Les Danses Imaginàries”, un treball que compta amb dues obres noves per a clarinet i piano. A més a més, s’interpretaran peces com el Clair de Lune de Claude Debussy o Pièce en forme d’Habanera de Maurice Ravel. Per assistir al concert cal reserva prèvia trucant al telèfon 800 800.

Pel que fa a l’ON-CARRER, el cicle arriba a Canillo i la primera actuació serà avui dilluns, 2 d’agost, a les 20 h, amb Teresina Serra- Glicmusic a la Plaça del Pui. Serra és una experimentada pianista andorrana del Conservatori Superior de Música del Liceu, que ha format part de diversos projectes musicals i docents. Ha participat en diferents festivals, com és el cas de les nits de jazz a la Pèrgola, entre altres. La seva proposta se centra en la interpretació de les principals obres del compositor de música contemporània Ludovico Einaudi.

La segona formació seran els Dj’s AXEL HIT & VIT2BEAT- Retrospectiva, el dimecres 4 d’agost 2021, a les 20 h, a la Plaça del Tarter. El duet està format per AXEL HIT (Angel Pego), dj i productor d’origen gallec, pioner i precursor de la música electrònica a Galícia i gran part d´Espanya, i VIT2BEAT (Vito Serrano), dj i productor resident a Andorra, dedicat a la música electrònica des del 2000. La seva proposta musical porta per títol Retrospectiva, en un format amb set de vinils. Es tracta d’un recorregut per la seva bibliografia musical editada en els darrers 18 anys del gènere Musica Chill Out & Lounge.

Finalment, la tercera i última actuació a la parròquia canillenca serà el dijous 5 d’agost 2021 a les 20 h, al Prat del Riu, amb el grup Think Twice Band. La formació compta amb Ishtar Ruiz, al capdavant, acompanyada per la guitarra elèctrica i les bases d’en Jordi Armengol, productor musical de grans artistes com Lluís Llach, i director musical en gires com les de OT o el gran Manolo Garcia. Tot i ser només dos, ofereixen versions molt conegudes i fidels del pop i del rock internacional amb un tarannà festiu i desinhibit que caracteritza a la seva cantant.