La Fundació ONCA participa un any més a les Nits d’estiu als museus amb tres duets i un solo musical

El guitarrista andorrà Roland Moles i la mezzosoprano moçambiquesa Mariana Carrilho (Fundació ONCA)

La Fundació ONCA participarà un any més en l’edició del cicle de les Nits d’estiu als museus d’Andorra. Enguany es presenten tres duets musicals i un solo de guitarra, que protagonitzaran quatre actuacions els dies 28 de juny, el 4 i 25 de juliol i el 9 d’agost. El divendres, 28 de juny, serà el torn del primer concert, que serà en format de solo de guitarra a càrrec de Roland Moles, un guitarrista andorrà format al país, que actualment està cursant els seus estudis superiors al Liceu de Barcelona. És el primer cop que l’artista es presenta al país amb un concert en format de solo per a presentar un viatge musical d’autors tant importants com Bach, Albèniz, Tàrrega, Rodrigo, Brouwer, entre d’altres, on la guitarra n’és la protagonista absoluta. La seva actuació serà a l’església de Sant Martí de la Cortinada, a les 19 hores.

Els dos següents duets es faran al Museu Carmen Thyssen Andorra, a les 21 hores. El primer, Ecos del Sud, serà el dijous 4 de juliol i estarà interpretat pel duet Romeria, integrat per la mezzosoprano moçambiquesa Mariana Carrilho i el guitarrista andorrà Roland Moles, i representen una aliança excepcional al panorama musical contemporani. A través de la seva interpretació, transcendeix les fronteres convencionals de gènere i estil, oferint un repertori d’obres clàssiques per a difondre la riquesa i la complexitat de les expressions musicals populars de diverses cultures, reconeixent i celebrant la singularitat de cada tradició.

El segon concert que també es farà al Museu Carmen Thyssen Andorra, el 25 de juliol, a les 20 hores, el duran a terme un duet de violins de la Jonca, format per Jordi Carro i Adrià Lupiáñez, i presentaran un programa clàssic en el marc de l’exposició SONS. Analogies musicals en la pintura. Els dos artistes són alumnes de l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella i compaginen la seva formació amb la de la Jonca, sota el mestratge dels professionals de l’ONCA i dels directors convidats.

Finalment, el duet format per David Sanz i Roser Puigbò presentarà temes nous per a donar continuïtat al seu recent EP, Veu silent. L’actuació es farà al Museu de l’Automòbil, a Encamp, el 9 d’agost, a les 19 hores, i presentaran cançons interpretades a partir de la veu i la guitarra i que estan basades en poemes d’autors andorrans. El duet crearà un diàleg al llarg del concert amb l’objectiu de recuperar cançons d’arreu, de diversos estils i gèneres, des dels sons més tradicionals de les havaneres, fins a grans èxits del món del jazz o de la cançó popular en general i d’autor; i en segon lloc, presentaran un repertori nou per a la formació.





Totes les actuacions són d’entrada lliure, però cal fer la reserva prèvia de forma obligatòria. Els telèfons de contacte per a la reserva prèvia són:

‘La guitarra a través del temps’ – Divendres 28 de juny de 2024, a les 19 hores, Sant Martí de la Cortinada – Telèfon 839 760.

‘Ecos del sud’ – Dijous 4 de juliol de 2024, a les 21 hores, Museu Carmen Thyssen Andorra – Tel. 800 800 o bé al correu reserves@mcta.ad.

‘Duo de violins de la Jonca’- Dijous 25 de juliol de 2024, a les 20 hores, Museu Carmen Thyssen Andorra – Tel. 800 800 o bé al correu reserves@mcta.ad.

‘Veu silent’ – Divendres 9 d’agost de 2024, a les 19 hores, al Museu de l’Automòbil a Encamp – Telèfon 839 760.