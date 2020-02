La Fundació ONCA inicia una nova edició del projecte educatiu que té com a objectiu formar els més petits en el món musical i fer viure la música en família.

El primer concert familiar, a càrrec de Cia Com Sona? i el seu espectacle Kaixes, es durà a terme el dissabte 7 de març, a les 17.00 h, al Teatre Comunal d’Andorra la Vella. El concert té una durada de 50 minuts. Segons Elena Pereta, responsable de la companyia, “KAIXES és una barreja eclèctica entre música popular i cançó d’autor amb música original per l’espectacle. Cada cançó esdevé un joc a través del teatre d’objectes, on els instruments hi tenen un paper actiu, i on el moviment hi és present en cada nota. Es basa en la idea de la caixa de cartró com a element imaginari en el món infantil. Una caixa sovint pot esdevenir qualsevol objecte (un cotxe, una barca, un cavall…etc.) i alhora pot ser també un element sorpresa (qualsevol element que podem descobrir a dins d’una caixa). És en aquest sentit que l’espectacle porta per títol Kaixes. Hi trobarem dos personatges que aniran descobrint secrets amagats a dins de cada caixa disposades a l’escenari. Aquest joc permetrà trobar objectes diversos dins de cada caixa i algun instrument, alhora que permetrà també que amb les caixes es puguin construir alguns elements que evoquen de forma poètica d’altres (una caixa que es converteix en un vaixell, una caixa que cobra vida i pot ballar…etc.).”

L’actuació es recomana als nadons i infants de 0 a 6 anys.

La Cia Com Sona? ja ha col·laborat en les dues edicions anteriors del projecte educatiu, amb les propostes musicals, A cau d’orella i Cromàtic. La seva darrera intervenció en el sí de les activitats de la Fundació ONCA, ha estat el taller familiar Bababà realitzat el passat 1 de febrer al Prat del Roure, aconseguint un gran èxit de públic amb més de 180 participants entusiasmats amb la proposta formativa.

Des del dia 25 de febrer es troben a la venda les entrades al web www.onca.ad, a 4 euros per localitat (venda anticipada) i el dia del concert es podran comparar a 6 euros per localitat. El concert és gratuït pels infants menors de 12 mesos.

La Fundació ONCA compta amb la col·laboració del comú d’Andorra la Vella.

La Cia Com Sona? neix a Barcelona l’any 2005 amb la idea d’apropar la música als infants a través d’una sèrie d’espectacles que tenen en compte l’edat a la que estan dirigits. Al llarg de la seva història la companyia ha actuat en bona part del territori català oferint espectacles de gran, mitjà i petit format.