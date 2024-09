La Fundació ONCA i l’Àrea de Museus i Monuments organitzen el segon ‘En clau femenina’

Una actuació de l’edició de l’any passat. Foto: Sergi Pérez

La Fundació ONCA i l’Àrea de Museus i Monuments del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports del Govern d’Andorra organitzen per segon any consecutiu el cicle de tardor, sota el títol “En clau femenina” i en el marc de la sisena edició de Canya als museus. El cicle, que s’ha creat amb motiu de la figura de la dona com a artista, compta amb set concerts en format de cambra, protagonitzats per músics de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca) i per músics del territori. Els concerts tindran lloc en diverses esglésies romàniques del país.

El cicle, que serà protagonitzat per un solo i sis duets, es duran a terme del 21 de setembre al 7 de desembre a les esglésies de Sant Romà de les Bons, a Encamp; a Sant Joan de Caselles a Canillo i a Sant Martí de la Cortinada, a Ordino; a Sant Climent de Pal, a la Massana; a Santa Coloma, a Andorra la Vella, i Sant Serni de Nagol, a Sant Julià de Lòria.

El director artístic de la Fundació ONCA, Albert Gumí, explica que “enguany hem continuat amb la combinació de música i patrimoni, però també hem volgut incidir en la figura femenina. D’aquesta manera, gairebé totes les formacions musicals creades per al cicle, comptaran amb dones intèrprets dels país, ja que moltes vegades aquesta figura queda aclaparada pel gran nombre d’artistes, compositors i formacions masculines d’arreu del món”. En aquest sentit, el cicle té un total de tretze artistes, dels quals nou en són dones.

D’altra banda, Gumí també comenta que “la Fundació ONCA té la voluntat d’oferir oportunitats concertístiques als joves de la Jonca, amb el clar objectiu de col·laborar en la seva formació juntament amb les escoles de música.”

Les actuacions s’iniciaran el dia 21 de setembre a Sant Romà de Les Bons (Encamp) amb l’actuació del duet de la Jonca format per Clara Vila (clarinet) i Cesc Joval (saxòfon). El dia 29 de setembre serà el torn del duet de l’ONCA format per Mireia Planas (violoncel) i Felipe Contreras (contrabaix), a Sant Martí de la Cortinada (Ordino).

En el mes d’octubre tindran lloc tres concerts. El primer serà el 12 d’octubre amb el Duet Daura format per Ivan Caro (gralla) i Nina Planavila (acordió), a l’Església de Santa Coloma (Andorra la Vella). L’endemà, el dia 13 d’octubre, hi haurà el duet format per Jonaina Salvador (soprano) i David Sanz (guitarra), que actuaran a Sant Joan de Caselles (Canillo).

Per a tancar les actuacions del mes d’octubre, el duet de l’ONCA format per les germanes Anna Garcia (violí) i Sílvia Garcia (viola) actuarà el 20 d’octubre a Sant Climent de Pal (la Massana). I el cicle continuarà el 2 de novembre a Sant Martí de la Cortinada (Ordino), amb el duet format per Ester Sánchez (flauta) i Elisa Sala (acordió), professores de l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella i col·laboradores habituals de la Fundació ONCA. Finalment, el 7 de desembre, la violoncel·lista de la Jonca, Paula Gonzàlez de Alaiza tancarà el cicle “En clau femenina” a Sant Serni de Nagol (Sant Julià de Lòria).

Cada actuació comptarà amb la visita guiada del monument a càrrec de l’Àrea de Museus i Monuments del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports del Govern d’Andorra, per a gaudir de la riquesa del patrimoni artístic del país. L’acte s’iniciarà trenta minuts abans de cada actuació que serà a les 12 hores. L’entrada és gratuïta i cal reserva prèvia a reservesmuseus@govern.ad o al telèfon 836 908.





CICLE DE TARDOR

«En clau femenina»

MÚSICA I PATRIMONI

Del 21 de setembre al 7 de desembre de 2024, a les 12 h

Visita guiada del monument, 30 minuts abans de l’actuació

Esglésies romàniques del Principat

Entrada gratuïta. Reserva a: reservesmuseus@govern.ad o al telèfon 836 908.





Dissabte 21 de setembre

Duo de la Jonca amb Clara Vila (clarinet) i Cesc Joval (saxo)

Sant Romà de les Bons





Diumenge 29 de setembre

Duo de l’ONCA amb Mireia Planas (violoncel) i Felipe Contreras (contrabaix)

Sant Martí de la Cortinada





Dissabte 12 d’octubre

Duet Daura amb Ivan Caro (gralla) i Nina Planavila (acordió)

Església de Santa Coloma





Diumenge 13 d’octubre

Duo amb Jonaina Salvador (soprano) i David Sanz (guitarra)

Sant Joan de Caselles





Diumenge 20 d’octubre

Duo de l’ONCA amb Anna Garcia (violí) i Sílvia Garcia (viola)

Sant Climent de Pal





Dissabte 2 de novembre

Duo de l’ONCA amb Ester Sánchez (flauta) i Elisa Sala (acordió)

Sant Martí de la Cortinada





Dissabte 7 de desembre

Solo de la Jonca amb Paula Gonzàlez de Alaiza (violoncel)

Sant Serni de Nagol