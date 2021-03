La Fundació ONCA convida l’Associació de discapacitats visuals i auditius a la màster classe de Limberger

La Fundació ONCA informa que la Fundación Grupo SIFU (https://www.fundaciongruposifu.org/fundacion) ofereix, per tercera vegada, la possibilitat que col·lectius vinculats a la Fundació ONCA participin en una de les màster classes organitzades amb músics de renom. Per primera vegada, l’Associació de discapacitats visuals i auditius d’Andorra (ADVAA) participa a una de les activitats promogudes per la Fundació ONCA.

Joan Hernández, coordinador del programa destinat a les persones de la Fundació ONCA explica que “en aquesta ocasió el col·lectiu al qual fem extensible la invitació, des de Fundació ONCA, és l’ADVAA, en què set dels seus socis i el mateix president de l’associació podran seguir l’activitat amb subtítols en cas de necessitat. Estem molt complaguts de comptar per primera vegada amb la participació d’aquesta associació i desitgem que sigui l’inici d’una estreta col·laboració per fer de la música una eina de comunicació social”.

La màster classe, que anirà a càrrec del músic Tcha Limberger, es durà a terme el dilluns 22 de març, a les 18.30 h, sota l’organització de la Fundación Grupo SIFU. El guardonat multi-instrumentista i vocalista Limberger, un músic cec, nascut a Bèlgica, és aclamat en tots els gèneres musicals i celebrat dins el món del jazz i de la música del món folk, com a cantant i instrumentista. Ha estat reconegut com a una de les figures més destacades i importants de la música folklòrica de la conca dels Carpats i es pot veure actuant a tot el món com a solista en algunes de les formacions que compten amb els millors músics: Stochelo Rosenberg, Angelo

Tots els músics i artistes col·laboradors habituals del programa destinat a les persones de la FONCA, també hi seran convidats.

La Fundación Grupo SIFU, és una entitat sense ànim de lucre amb més de deu anys de trajectòria. Neix de l’experiència en inserció social i laboral del Grupo SIFU, com a Centre Especial de Treball. La Fundació té com a objectiu, promoure i fomentar la integració social i la inserció laboral de les persones amb discapacitat i amb dificultats especials per a la inserció.