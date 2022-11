La fiscalia demana l’internament en un centre psiquiàtric durant 25 anys a l’assassí de Vila

La fiscalia demana l’absolució i que s’interni l’acusat en un centre psiquiàtric 25 anys, a banda de 10 anys d’expulsió. L’acusació particular sol·licita una pena de 30 anys. La defensa vol l’absolució perquè l’assassí no tenia, assegura, prou capacitat mental.

L’empresari que va ser assassinat fa dos anys a Vila, a Encamp, va tenir “por” durant anys de qui va acabar matant-lo. Es tractava d’un antic empleat que tenia esquizofrènia, però que no se la tractava. Així s’ha reflectit en la continuació del judici del cas.

Abans dels fets, l’empresari que va ser assassinat a Vila, el setembre del 2020, va denunciar l’agressor a la policia diverses vegades. Afirmava que el 2017 havia estat empleat seu, però que el va acomiadar perquè tenia conductes estranyes amb els clients. Temps després es va assabentar que tenia esquizofrènia, però que no l’havia tractat regularment. El seu empleat va treballar, el 2017, un temps curt per a una empresa de París on va denunciar que el tractaven de forma “racista”. Des d’aquesta societat es va desmentir.

Segons va denunciar l’empresari, el 2020 havia trobat el seu antic treballador rondant pel seu domicili i pel despatx professional. També va tenir diverses trucades amenaçadores en què l’ex-empleat l’acusava d’haver organitzat una conspiració contra ell en què participaven actors de cinema. Va dir que li “venia por”.

Poques setmanes després, el denunciat, de 31 anys, es va dirigir a casa de l’empresari i el va matar seguint “el que li deien les veus al cap”. Portava gas lacrimogen, un pal esmolat i un martell amb el qual va assassinar la víctima. L’empresari, abans de morir, hauria cridat tres vegades “per què, per què, per què?”. L’agressor es va acabar lliurant a la policia i des de llavors està en presó provisional.