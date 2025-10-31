La Fira del Món Geganter 2026, a la Seu d’Urgell, se celebrarà del 17 al 19 d’abril

La 17a Fira del Món Geganter, que acollirà la Seu d’Urgell, ja té dates: se celebrarà els dies 17, 18 i 19 d’abril de 2026. La Colla de Geganters i Grallers de la Seu ha avançat aquest dijous els primers detalls de l’esdeveniment que organitzaran aquest any vinent, amb el suport de l’Ajuntament urgellenc, i han animat la població a “guardar les dates” per a poder-hi participar.
Des de l’entitat han avançat que esperen que la mostra sigui “un cap de setmana en què la nostra ciutat s’omplirà de gent, gegants, concerts, espectacles i firaires relacionats amb la cultura popular”. Els Geganters han explicat que “la Fira ja està en marxa”, pel que fa a la preparació, i que de moment ja saben que tindran “uns convidats forans d’alçada, que trepitjaran Catalunya per primer cop”. Ben aviat s’obriran les inscripcions per als participants i es donaran a conèixer més detalls de la programació.
A més a més, la colla urgellenca ha destacat el fet que les dates escollides coincidiran amb una altra celebració molt especial per a l’entitat: el 15è aniversari de la festa de Ciutat Gegantera de Catalunya a la Seu d’Urgell. I és que el 17 d’abril de 2011 és la data en què, recorden, “la plaça de Joan Sansa es va omplir amb centenars de gegants durant l’Acte de Traspàs entre les ciutats de Manlleu i la Seu, tot proclamant-se la ciutat com a 26a Ciutat Gegantera de Catalunya”.
L’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, coordinadors de la Fira, va confirmar aquest mes passat que la Seu serà l’escenari de la 17a edició, tot donant resposta a la candidatura que havia presentat la ciutat. Serà la segona vegada que l’esdeveniment se celebra a l’Alt Pirineu, després que Puigcerdà va acollir la novena edició ara fa deu anys.