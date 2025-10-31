AR+I: Un protocol d’actuació permetrà impulsar la investigació, el desenvolupament tecnològic i el talent al país

La gerenta d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), Marta Domènech, i el director del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC – CNS), Mateo Valero, acompanyats, com a membre del Patronat d’AR+I, per la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, han signat aquest divendres un protocol general d’actuació que, segons ha avançat Domènech, “donarà un salt qualitatiu molt important a Andorra en matèria d’investigació científica, desenvolupament tecnològic i captació de talent, amb la finalitat de transmetre el coneixement científic a la societat”.
“La recerca avui exigeix obrir-se i cooperar. Necessitem consolidar un ecosistema científic propi, que sigui obert i col·laboratiu, capaç de connectar-nos amb les grans institucions de recerca internacionals. La capacitat d’AR+I d’establir aliances com la d’avui demostra que la recerca andorrana és capaç de generar interès, valor i impacte més enllà de les nostres fronteres”, ha manifestat Domènech.
“Avui no només se signa un memoràndum d’entesa, avui establim un pont de coneixement i d’oportunitats entre Andorra i un dels centres de recerca més prestigiosos del món. Aquesta aliança situa Andorra dins dels circuits internacionals d’investigació més avançats en computació d’alt rendiment, intel·ligència artificial, ciències de la Terra i sostenibilitat, i reforça la nostra voluntat d’apostar pel coneixement com a motor de progrés”, ha explicat Marsol.
El director del BSC – CNS, Mateo Valero, ha destacat que “el protocol d’actuació que avui signem amb Andorra Recerca i Innovació és especialment valuós per la seva proximitat geogràfica i la seva relació històrica amb Barcelona, Catalunya i Espanya. Permetrà impulsar la transferència tecnològica i la innovació en àrees estratègiques com la intel·ligència artificial, els models de llenguatge i els bessons digitals”.
El protocol general d’actuació estableix que les àrees en les que es podran establir col·laboracions cientificotècniques són en el camp de la Intel·ligència Artificial i tecnologies associades, els models de llenguatge -especialment aquells que tenen relació amb la llengua catalana-, les Ciències de la Terra i models lligats a la realitat física de l’entorn, l’anàlisi i modelització d’iniciatives associades a la sostenibilitat dels entorns de muntanya, els bessons urbans digitals i virtualització de contextos socials per al seu estudi i per a la millora de la presa de decisions, o els esdeveniments participatius d’interès per a les dues entitats.
La recerca del BSC – CNS, que coincideix amb algunes de les línies d’investigació d’AR+I, se centra en els camps de les ciències de la computació, les ciències de la vida, les ciències de la Terra, les aplicacions informàtiques en ciència i enginyeria i les ciències socials i humanitats computacionals. L’objectiu principal de la col·laboració entre les dues entitats és enriquir aquestes línies de recerca.
“El BSC és un referent a Europa en la modelització a alta resolució. Per exemple, en l’àmbit de la predicció de la qualitat de l’aire, actualment aquestes simulacions poden arribar a escales subquilomètriques gràcies a la combinació de models físics i models basats en dades (IA). La complexitat orogràfica, el context socioeconòmic i la disponibilitat de dades del territori andorrà, converteixen el Principat en una zona d’estudi molt interessant per a l’aplicació d’aquestes metodologies”, ha valorat la coordinadora de Recerca d’AR+I, Laura Trapero, per a concloure que “col·laboracions científiques en aquests àmbits representen un avenç social molt important ja que els models poden traduir-se en eines que ajudin directament en la presa de decisions o estratègies en àmbits com la qualitat de l’aire, la planificació urbanística o l’adaptació al canvi climàtic”.
Una de les finalitats que comparteixen AR+I i BSC – CNS, i que ha facilitat l’entesa que s’ha signat aquest divendres, és reforçar la cooperació científica internacional mitjançant aliances amb centres i països de tot el món, amb el prop sit de compartir coneixement, talent i tecnologia, i contribuir així al progrés de la societat a escala global.
BSC – CNS
El BSC – CNS és un dels centres líders de la supercomputació a Europa i alberga un dels supercomputadors més potents del món, el MareNostrum 5. El centre està especialitzat en computació d’altes prestacions (HPC, High Performance Computing) i intel·ligència artificial (IA) i la seva funció és doble: oferir infraestructures i servei en supercomputació a la comunitat científica i generar coneixement i tecnologia per a transferir-los a la societat.
El Consorci BSC – CNS està format pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats del Govern d’Espanya (60%), el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya (30%) i la Universitat Politècnica de Catalunya (10%). El centre gestiona la Xarxa Espanyola de Supercomputació i és entitat amfitriona de l’EuroHPC DJ., la iniciativa que lidera les inversions a gran escala i la provisió d’HPC a Europa.