La Federació Motociclista d’Andorra organitza una doble prova puntuable del Campionat del Món de Trial

La Federació Motociclista d’Andorra (FMA) ha rebut el vist-i-plau del Comú de Sant Julià de Lòria així com dels Ministeris de Salut i de Cultura i Esports per poder organitzar, conjuntament amb la Federació Internacional de Motociclisme (FIM), una doble prova puntuable del Campionat del Món de Trial. Tindrà lloc del 18 al 20 de setembre a Sant Julià de Lòria, sota el nom oficial de “2020 Hertz FIM Trial World Championship – TrialGP Andorra”, gràcies al patrocini principal del Comú de Sant Julià de Lòria, Govern d’Andorra i Andorra Turisme.

Les principals novetats relacionades amb el protocol Covid-19 acordat amb els dos Ministeris són l’anul·lació de l’habitual zona de qualificació indoor que tenia lloc el dissabte davant la plaça de la Germandat (i que aglomerava molt públic) i el retorn als dos dies de competició, tant dissabte com diumenge. El divendres estarà dedicat a l’arribada dels equips als paddocks, a les inspeccions administratives dels pilots i tècniques de les motos, a la visita de zones i als entrenaments oficials. Competiran les següents categories: TrialGP, Trial2, Trial125, TrialGP Women i Trial2 Women.

Pel que fa a la presència de públic, aquest quedarà restringit a la pròpia competició a l’aire lliure, és a dir al llarg del recorregut del trial que enguany compta amb 3 voltes per un recorregut de 8 km amb 10 zones puntuables, al voltant de la Cota 1600 de Naturlandia. Tot i així, l’organització tindrà especial cura en evitar les aglomeracions de públic a la muntanya. No s’acceptarà públic a altres zones del poble de Sant Julià de Lòria, tal com als paddocks, verificacions administratives i tècniques, entrega de premis, etc.

A més a més de totes les mesures que la organització implementarà, cada equip en competició disposa de protocols interns Covid-19 per evitar contagis. La majoria de pilots ja hauran competit a les proves de França (Isola 2000) i Espanya (Pobladura de las Regueras), amb la qual cosa ja estaran familiaritzats amb els protocols de distanciament, mascareta i rentat de mans.