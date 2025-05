La Federació de Karate organitza una sessió de psicologia esportiva per als esportistes i famílies

La sessió sobre psicologia esportiva impartida a Ordino (FandKarate)

Aquest dissabte, 17 de maig, de 13.30 h a 15.15 h, va tenir lloc una sessió formativa de psicologia esportiva a les instal·lacions del Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO), impartida per la psicòloga de la Secretaria d’Estat d’Esports, Anna Verdaguer. La sessió va estar dividida en tres blocs temàtics. En primer lloc es va introduir el concepte de la psicologia esportiva i la seva aplicació en l’àmbit del rendiment. Tot seguit, es van compartir eines pràctiques per a les famílies, amb l’objectiu de treballar conjuntament en benefici de l’esportista. Finalment, es van exposar estratègies per a afrontar el pre, el durant i el post de la competició des del punt de vista del mateix esportista.

Va ser una experiència molt enriquidora, on es van generar reflexions i eines útils per a millorar tant l’acompanyament com la preparació emocional dels esportistes en l’entorn competitiu. Aquests espais de formació contribueixen de manera decisiva a reforçar la base del creixement personal i esportiu. Des de la Federació Andorrana de Karate, “volem agrair a la Secretaria d’Estat d’Esports l’oportunitat de dur a terme aquesta sessió i continuar avançant en la formació integral del nostre col·lectiu”.