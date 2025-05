L’Escola Arnau Mir del Pla de Sant Tirs estrena la seva biblioteca, amb la participació de Ramon Besora

Cartell anunciant la inauguració de la biblioteca

L’Escola Arnau Mir, al Pla de Sant Tirs, inaugura la seva biblioteca i, per això, ha previst un conjunt d’actes oberts a tot el poble i a tothom qui vulgui conèixer el nou equipament. La inauguració comptarà amb la participació de l’escriptor, editor i mestre Ramon Besora. El programa començarà el divendres, 23 de maig, a les 7 de la tarda, quan Ramon Besora oferirà una xerrada-col·loqui, adreçada a adults i a les famílies interessades en la lectura, que porta per títol ‘Llegir i créixer junts’.

El dia següent, dissabte 24, a les 11 del matí, es farà l’acte inaugural de la biblioteca de l’Escola Arnau Mir. Per a l’ocasió també es comptarà amb la presència de Besora, que en aquest cas oferirà un taller per als infants. La trobada s’acabarà amb un esmorzar per a tots els assistents.

Ramon Besora Oliva, nascut a Peramola l’any 1946, és president de l’Associació Miquel Martí i Pol i, a més d’exercir com a mestre, ha col·laborat en la formació de docents i ha estat membre de la Institució Rosa Sensat. També ha presidit el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil i ha participat en el jurat de certàmens com el Premi Nacional de Literatura Infantil, el Premi de Literatura Infantil i Juvenil de la Generalitat i el Premi Lazarillo.

Com a escriptor, Besora ha estat distingit amb el Premi Baldiri Reixach, l’Octogone d’Honneur (que concedeix el Centre International d’Études en Littérature de Jeunesse de París), el Critici in Erba (en reconeixement a les seves edicions) i el Premi Internacional d’Innovació; aquests dos últims, concedits a la ciutat italiana de Bolonya.