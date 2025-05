La natura i la música obren el projecte educatiu 2025 amb l’espectacle “El batec del bosc”

Cartell anunciant l’espectacle “El batec del bosc”

El Govern d’Andorra i una coneguda entitat financera del país inicien el projecte educatiu de 2025 amb l’espectacle El batec del bosc, de la companyia La Maquineta. Aquest projecte té com a objectiu despertar l’interès musical entre els més petits i compartir experiències musicals en família, aquest any amb una temàtica dedicada a la natura i el medi ambient. Les entrades es poden adquirir a través del web www.onca.ad a un preu de 3 euros per persona, amb entrada gratuïta per als infants menors d’un any.

L’espectacle familiar, que es durà a terme el dissabte, 31 de maig, al Teatre de les Fontetes de la Massana, comptarà amb tres passis, a les 10 hores, a les 11.30 hores i a les 13 hores. Està recomanat per a infants de 3 a 8 anys i té una durada aproximada de 40 minuts.

El batec del bosc convida el públic a submergir-se en un bosc viu, on els sons de la natura es transformen en ritmes, melodies i emocions. A través de la música interpretada en directe amb bateria, acordió i guitarra, i amb una acurada posada en escena de llums i escenografia, la companyia construeix un viatge que estimula l’escolta, la imaginació i el respecte per l’entorn. Vol ser una experiència immersiva on el públic pugui percebre el “batec” natural del món que l’envolta, i connectar amb la música d’una manera propera, activa i emocional.





Pròxims concerts familiars 2025

El projecte educatiu continuarà el 20 de setembre i el 13 de desembre al Teatre Comunal d’Andorra la Vella, seguint la mateixa línia temàtica. Aquests espectacles seran anunciats oportunament.

Amb aquesta proposta, la Fundació ONCA reafirma el seu compromís amb l’educació musical, la sostenibilitat i el foment de valors a través de l’art i la cultura.





Concert familiar 2025

Dissabte, 31 de maig de 2025

El batec del bosc – Cia La Maquineta

Adreçat a infants de 3 a 8 anys

Teatre de les Fontetes de la Massana

Passis: 10 h, 11.30 h i 13 h

Preu: 3 € (menors d’1 any, gratuït)